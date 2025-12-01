Presupuesto 2026: Renovación Nacional acusó sobreestimación de ingresos

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) difundió una minuta técnica donde cuestionan las bases macroeconómicas del Presupuesto 2026 y acusan una sobreestimación de ingresos.

Según consignó La Tercera, en el documento afirman que el crecimiento del gasto proyectado para 2026, de 1,7%, estaría sustentado en estimaciones de ingresos que no se condicen con la ejecución efectiva de años anteriores.

RN señala que, si se comparan los ingresos presupuestados con los ingresos efectivos, se repite un patrón de brechas negativas. En 2023 y 2024 los desvíos superaron el 6%, mientras que para 2025 ya se reconoció una corrección a la baja cercana a los US$3.200 millones.

Además, la minuta apunta a que el propio Consejo Fiscal Autónomo estableció que, en ausencia de nuevos ingresos, el gasto compatible con la meta de Balance Estructural para 2026 debía crecer solo un 0,7%.

Asimismo, RN cuestiona la proyección de un crecimiento de los ingresos tributarios de 7,3% para 2026. Según la bancada, el cálculo no tendría sustento considerando que la actividad agregada crecería solo 2,5% y que ya no existirían cambios normativos relevantes que expliquen un aumento de esa magnitud.

El documento menciona que mientras el gobierno proyecta una caída histórica de la inversión pública, con un recorte real de 16,4% en el Ministerio de Obras Públicas, al mismo tiempo se estiman crecimientos de base imponible, lo que, a juicio de la bancada, resulta incompatible.

RN también alerta sobre la subestimación de deuda flotante, especialmente en el sector Salud y en el Ministerio de Vivienda.

En cuanto al saldo del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) que se ubicó en torno a US$3.877 millones a septiembre de 2025, la bancada asegura que limita severamente la capacidad del Estado para enfrentar futuras crisis.

Junto con ello, RN cuestionó el alto gasto comprometido en el sistema de transporte metropolitano y la ausencia de monitoreo efectivo en programas sociales.

Finalmente, sostuvieron que los esfuerzos para contener el gasto por licencias médicas fraudulentas han resultado insuficientes y que persisten incentivos estructurales al ausentismo en el sector público.

La minuta concluye que el Presupuesto 2026 “arrastra errores estructurales de proyección”, posterga ajustes inevitables y deja al próximo gobierno con un estrecho margen fiscal y mayores riesgos de ejecución durante el próximo año.

