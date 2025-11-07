Presupuesto 2026: Ministro de Hacienda sigue buscando acuerdos con la oposición

Una tercera reunión de trabajo para tratar de acercar posturas respecto del proyecto de Ley de Presupuestos 2026 sostuvo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con senadores y diputados de Chile Vamos y Demócratas.

Según consigna El Mercurio, las partes ya se habían reunido el lunes y allí se acordó crear una mesa de trabajo entre asesores, para aclarar dudas sobre las proyecciones de ingresos y de gastos que tiene el erario. El trabajo entre los técnicos también continuó ayer.

De parte de la oposición todavía persisten dudas. “Se mantiene una distancia importante en la estimación de ingresos y gastos”, advirtió el diputado Felipe Donoso (UDI).

El legislador añadió que “se acogieron por parte del Gobierno algunas críticas y estudiarán cómo incorporar ajustes. También manifestaron la intención de seguir entregando información, incluso con el SII, para acotar las diferencias”.

El titular de Hacienda volverá a reunirse este viernes con los congresistas del bloque opositor para seguir con las tratativas.

