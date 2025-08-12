Presidentes de partidos oficialistas reaccionan a quiebre en pacto parlamentario: "La unidad es un camino difícil de recorrer"

Los presidentes de los partidos del oficialismo reaccionaron al quiebre en el pacto parlamentario, luego que el diputado del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, confirmara que junto con el Partido Humanista y otras colectividades van a ir en una lista diferente.

El timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, recalcó que “todos manifestamos nuestra absoluta disposición de ratificar la contribución activa al éxito de la candidatura presidencial de Jeannette Jara”.

“El propósito de conquistar una mayoría en el parlamento para un gobierno que encabece Jeannette Jara sigue siendo un propósito vigente al cual todos estamos dispuestos a contribuir activamente”, subrayó.

Carmona sostuvo que “esta es una opción que el legítimo derecho de los partidos, y eso lo respetamos todos, llegan a conclusión por temas de expectativas de una cantidad de cupos en la en las propuestas de listas”.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, mencionó que “la unidad es un camino difícil de recorrer, todos los partidos tenemos cierta particularidad y tenemos ciertos desafíos que son diversos, porque somos partidos políticos distintos y por eso todos tenemos que hacer un esfuerzo importante por la unidad”.

“Yo creo que aquí el puntualizar a un solo culpable de una situación me parece que no es tampoco algo que se haya refrendado en la realidad”, añadió.

La timonel del FA dijo que es “legítimo que cada partido tenga sus necesidades y hoy día lo que veo es que hay cosas de todas formas positivas”.

“Lo que señaló Acción Humanista y la Federación es que hoy día también se renueva la idea de que todos estos partidos están detrás de la candidatura de Jeannete Jara, y, por lo tanto, creo que eso al mantenerse de la misma forma es una buena señal también para afrontar los desafíos que vienen por delante”, expresó.

En tanto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que “la unidad electoral aquí no se pierde. Hay dos listas, pero que van a jugar en consonancia para tener y lograr una mayoría en el Parlamento, que es lo que realmente nos importa, conjuntamente con seguir apoyando a nuestra candidata Jeannette Jara”.

