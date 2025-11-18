Presidentes de los partidos de Chile Vamos se reunieron con el timonel de Republicanos para primeras coordinaciones de cara al balotaje

Los presidentes de partidos de Chile Vamos, Rodrigo Galilea (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), se reunieron con el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, para abordar el escenario electoral.

Se trató de una conversación que mezcló diagnóstico electoral, proyecciones del nuevo ciclo parlamentario y las primeras coordinaciones de cara al balotaje.

Durante el encuentro, los presidentes de RN, UDI, Evópoli y republicanos analizaron la nueva composición del Congreso. Además, abordaron la campaña presidencial y los timoneles de Chile Vamos reforzaron que los equipos de Evelyn Matthei están completamente disponibles para colaborar, según consigna La Tercera.

Junto con ello, valoraron que Jorge Quiroz, el encargado económico de José Antonio Kast, recibiera al equipo económico de Matthei. Y Squella agradeció una vez más la señal de Matthei durante la noche de este domingo luego que se conocieran los resultados.

Asimismo, hubo un acuerdo tácito respecto a que este tipo de reuniones debe convertirse en hábito y Chile Vamos está disponible para disponer de todo el músculo territorial para la campaña.

“La coordinación política que entre nosotros nos estamos dando evidentemente que se va a intensificar. Si eso da paso a una suerte de comité estratégico, por supuesto que es una de las alternativas que tenemos que abordar”, señaló el senador electo Arturo Squella.

Ramírez destacó que “esta reunión ha sido para coordinar el trabajo a todo nivel (...). Los equipos ya están trabajando para incorporar propuestas en el programa de segunda vuelta, pero sobre todo (el área) territorial”.

“La UDI y RN tienen una capilaridad a nivel nacional que no tiene ningún otro partido y la idea es trabajar coordinadamente con los alcaldes, los concejales, los distintos dirigentes de los partidos, para que de verdad esta campaña sea una campaña exitosa”, añadió.

(Imagen: T13)

