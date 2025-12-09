Kast dice que "vamos a estudiar los efectos en las Pymes" de las 40 Horas y Jara reconoce que la ley "ha generado un costo laboral"

En el bloque temático sobre pensiones y empleos, José Antonio Kast fue consultado sobre parte de su plan de Gobierno que señala que “estudiaremos con seriedad” las 40 horas, el Republicano señaló que esto no significa que eliminará la medida, sino que su plan pretende mejorarla con una reforma para apoyar a las pymes.

“Vamos a estudiar los efectos que las 40 horas han tenido en las pymes”, agregó.

"Mi programa se llama “M y M” por más y mejor trabajo. La ley está definida -ley de 40 Horas- y tiene plazos establecidos. Vamos a estudiar los efectos en las Pymes, que son las más perjudicadas. Vamos a facilitarles el trabajo a las Pymes. Nosotros la votamos en contra, porque no se nos escuchó", indicó.

Por su parte, Jeannette Jara reconoció que "es efectivo que las 40 horas han generado un costo laboral”.

Consultada por el informe del Banco Central que indicó que la ley de 40 horas y el aumento del salario mínimo ha generado impacto en el empleo formal, la exministra del Trabajo indicó que la norma “es una buena ley y quedó bien diseñada”.

Sin embargo, reconoció que “es efectivo que las 40 horas preoducen un costo laboral”, aunque resaltó en que su gobierno se apoyará la contratación.

