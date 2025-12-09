Kast en su mensaje final dice que "la fuerza del cambio viene en camino" y Jara afirma que "no tendré duda en tomar las decisiones necesarias"

Los candidatos presidenciales cerraron su participación en el último debate, de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo, con un mensaje a la ciudadanía.

José Antonio Kast señaló: "Se acabó el tiempo de los discursos, mentiras y consignas. El 15 de diciembre estaré trabajando para recuperar la seguridad, para pasar de la mediocridad a la excelencia. Para pasar de la flojera al trabajo. La fuerza del cambio viene en camino. Viva Chile".

Por su parte, Jeannette Jara manifestó: "Queridos compatriotas, hoy hay dos proyectos de país bastante distintos. Yo creo en un país unido. Cuando asuma como presidenta no tendré ninguna duda en tomar las decisiones que sean necesarias para nuestro bienestar. Sé que tenemos desafíos en seguridad pública y ocuparé todas las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado (…) Viva Chile, viva los hombres y mujeres de nuestra patria".

PURANOTICIA