Kast por caso de Sol Millakura afirma que respetará a las minorías sexuales en su eventual Gobierno
Martes 9 de diciembre de 2025 23:43
En el marco del último debate presidencial, el candidato José Antonio Kast fue consultado  por las garantías que entregará a la diversidad sexual en su eventual Gobierno.

Esto en relación al caso de Sol Millakura, periodista que presentó una denuncia contra Lorena Cofré, renunciada seremi de Salud de la región de Valparaíso, por maltrato laboral y discriminación.

Al respecto, el abanderado señaló que "nosotros respetamos la dignidiad humana y jamás hemos usado un concepto, una consigna para tratar de ganar unos votos más".

"El concepto de 'gobierno feminista´ que acuñó en su momento el actual Presidente Gabriel Boric, apoyado de Jeannette Jara y toda la coalición, se cayó a pedazos...su concepto de gobierno feminista se cae a pedazos", complementó.

"Nosotros jamás vamos a usar una consigna una frase para tratar de ganar unos votos más, vamos a respetar la dignidad de las personas", finalizó.

