Presidentes de la Suprema y del Senado se reúnen y remarcan la importancia de profundizar el trabajo conjunto en materia legislativa

En una de sus primeras visitas protocolares, la recién asumida presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich se reunió con el titular del Senado, Manuel José Ossandón.

En la oportunidad ambas autoridades coincidieron en la importancia de profundizar el trabajo conjunto en cuanto a la agenda legislativa.

“Al Poder Judicial y a la Corte Suprema, en particular, le interesa mantener una buena relación con el Senado y la Cámara con el fin de avanzar en los proyectos que nos conciernen”, dijo la ministra.

La titular de la Corte Suprema, también recordó que “tenemos cuatro vacantes en la Corte Suprema y es indispensable que se vayan proveyendo dichos cargos, de modo de poder contar con los 21 integrantes”.

Por su parte, el senador Ossandón, felicitó a Chevesich tras convertirse en la primera mujer en encabezar el máximo tribunal en más de 200 años de historia.

Asimismo, remarcó la necesidad de mantener “una relación directa, no solo en el tema de los nombramientos pues allí existe un procedimiento que surge en la propia Corte Suprema y luego el presidente de la República define la nominación. Al Senado solo le corresponde votar una propuesta que viene definida profesionalmente”, explicó.

El parlamentario afirmó que en materia legislativa “es importante trabajar en conjunto para mejorar el acceso a la justicia a todos los chilenos y chilenas”. En esa línea aseveró que se trata de “conversar en forma directa y agilizar la agenda legislativa en lo que se pueda”.

