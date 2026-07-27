Presidente Kast y canciller evalúan estrategia ante nuevos aranceles de Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente José Antonio Kast para analizar la estrategia que impulsará el Gobierno frente a los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos para las exportaciones chilenas a una tasa de 12,5%.

El canciller presentó al Mandatario un plan para enfrentar este aumento y evaluar posibles exenciones a la medida.

Desde Cancillería destacan que la iniciativa está orientada a resguardar la competitividad de los productos nacionales y fortalecer la posición de Chile en las conversaciones con las autoridades estadounidenses.

La reunión se desarrolló luego que el ministro Pérez Mackenna encabezara, junto a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, un encuentro con representantes de gremios empresariales para coordinar una estrategia conjunta frente a este tema.

El trabajo entre el Ejecutivo, la Cancillería y el sector privado tiene como fin articular una respuesta coordinada para proteger los intereses comerciales del país, promover el diálogo con las autoridades estadounidenses y mitigar los efectos de las nuevas medidas sobre las exportaciones chilenas.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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