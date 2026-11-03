Presidente Kast vuelve a blindar al ministro Rabat y emplaza a la oposición a presentar la acusación constitucional

El Presidente José Antonio Kast volvió a blindar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la polémica por rebaja de condenas a abusadores y violadores de menores de edad.

En medio de su gira por Europa, el Mandatario aseguró que "el ministro cuenta con mi confianza”, y llamó colaborar en la solución de fondo que detonó la polémica por la firma de decretos.

“La responsabilidad que usted señala, que es política, no de derecho, la asumí yo, porque soy el Presidente de la República y en una democracia como la nuestra en Chile, a los ministros los nombra el Presidente de la República y les pide el cese es el Presidente de la República. No diputados, senadores que están en su legítimo derecho de expresar lo que estimen conveniente, pero quien ejerce el mando de la nación y nomina a los ministros es el Presidente de la República. Y si queremos salir adelante, bueno, que nos ayuden a salir adelante”, sostuvo el jefe de Estado.

Añadió que “aquí necesitamos soluciones, no actitudes como las que hemos visto en estos días, donde se nos señala que van a rechazar, por ejemplo, una partida dentro del Presupuesto. ¿A quién le van a hacer daño? A las mismas personas que dicen defender, a las mismas víctimas, porque estamos enfrentando el problema en la raíz. Y en eso todos han reconocido, todos han reconocido que ha sido un buen ministro en todos los proyectos hasta ahora. Y ahora por una disputa política quieren frenar desarrollos legislativos, quieren frenar el tema presupuestario. Creo que eso de nuevo podría considerarse una pequeñez”.

Consultado por la acusación constitucional anunciada contra Rabat, el Presidente emplazó a la oposición a concretar el libelo y que la situación se resuelva en el Congreso.

“Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho. ¿Por qué? Que la presenten y que se voten y que lo estiman pertinente, pero creemos que antes deberíamos avanzar en las modificaciones de las leyes. Si no, que presenten la acusación mañana, porque la han anunciado todos los días y cada día le falta un antecedente más, y cada día reconocen más personas que aquí no ha habido una infracción al derecho ni a la Constitución”, cerró.

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