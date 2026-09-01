Presidente Kast visitó obras del Tren Melipilla que beneficiará a más de 1,7 millones de personas: proyecto registra un 30% de avance

El Presidente José Antonio Kast realizó este martes una visita inspectiva a las obras del Tren Melipilla, iniciativa destinada a fortalecer la conectividad del sector surponiente de la región Metropolitana y mejorar los tiempos de desplazamiento de sus habitantes.

Durante la actividad, el Mandatario recorrió las obras y conoció en terreno el estado de avance del proyecto, que actualmente alcanza un 30% de ejecución física total y considera una extensión de 61 kilómetros. La iniciativa beneficiará a más de 1,7 millones de personas y proyecta transportar cerca de 57 millones de pasajeros al año.

El Tren Melipilla permitirá mejorar la conectividad de las comunas de Melipilla, El Monte, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, Cerrillos y Maipú, entregando una nueva alternativa de transporte público para una zona que durante décadas ha experimentado un sostenido crecimiento demográfico y una alta presión sobre su infraestructura vial.

Durante la ceremonia, el jefe de Estado destacó el impacto que tendrá el proyecto en la calidad de vida de las familias. “Me tocó vivir lo que es la calidad de vida de los vecinos de Paine y de Buin antes del metrotren, y cambia, y todas las viviendas que se inauguraban en ese momento en Paine tenían ese problema, la alegría de la casa propia, y el problema del trabajo, que es algo que aquí estamos próximos a ver solucionado. Hoy celebramos algo que cambiará la calidad de vida de las personas en dos años y medio más, siempre y cuando todos estemos comprometidos”.

Una vez en operación, el servicio permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje: los trayectos que actualmente pueden alcanzar cerca de dos horas en horario punta se realizarán en aproximadamente 64 minutos. Asimismo, desde Padre Hurtado será posible llegar hasta el sector de Los Leones, en Providencia, en cerca de 36 minutos, mediante la combinación con la Línea 6 de Metro en la futura estación Lo Errázuriz.

El primer tramo que entrará en funcionamiento se extenderá entre Talagante y Lo Errázuriz, en Cerrillos, permitiendo la integración del nuevo servicio ferroviario con la red de Metro de Santiago. Además, en el límite de Peñaflor y Padre Hurtado se construye un nuevo centro de mantenimiento para material rodante de EFE.

La iniciativa contempla integración tarifaria con Tarjeta Bip! hasta la estación Padre Hurtado, mientras que en las estaciones Malloco, Talagante, El Monte y Melipilla se utilizará la Tarjeta EFE Conecta. Los tramos Lo Errázuriz–Malloco y Malloco–Melipilla se encuentran licitados y con obras en ejecución desde el primer semestre de 2025.

En la visita participaron también el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange; el presidente de EFE, Jorge Claude; el delegado presidencial regional Metropolitano, Germán Codina; el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz; y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

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