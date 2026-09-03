Presidente Kast visita a alcalde de San Bernardo tras destaparse plan para asesinarlo y afirma: "Esta batalla la vamos a ganar"

El presidente José Antonio Kast visitó la mañana de este jueves al alcalde de San Bernardo, Chistopher White, para entregarle el respaldo del Gobierno luego de que se conociera un plan para asesinar al jefe comunal que habría sido preparado por el delincuente Juan Flores Valenzuela, alias “el indio Juan”, quien fue recapturado tras escapar de la exPenitenciaría.

El encuentro se desarrolló en la Municipalidad de San Bernardo, luego de que White permaneciera tres días ausente de sus funciones tras sufrir una descompensación al conocer el supuesto plan en su contra.

Tras la reunión, el alcalde afirmó que "para nosotros han sido días difíciles, he pedido una conversación personal con el Presidente, hemos planteado las visiones que podemos tener de sociedad, las problemáticas que se viven día a día y tenemos un objetivo común, que es perseguir y decirle al crimen organizado que ellos son el verdadero enemigo".

White añadió que "vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta situación que en lo personal me ha tocado vivir sea una oportunidad para fortalecernos, para poner en perspectiva aquellas cosas que diariamente viven muchas personas, esta sensación de abandono de postergación que lleva mucho tiempo, lamentablemente, en desarrollo".

"Pero lo que no podemos hacer es escondernos ni dar un paso atrás, tendremos que tomar nuevas medidas, tomar con criterio algunas acciones, pero en ningún caso retroceder ni escondernos, eso no lo van a lograr y no lo vamos a permitir, por eso quiero valorar significativamente y agradecer al presidente de la República que hoy haya venido a respaldar a este alcalde y sobre todo a la comuna de San Bernardo", agregó.

"Vamos a trabajar en conjunto, nuestras legítimas diferencias pueden descansar en un segundo plano cuando el objetivo es enfrentar al crimen organizado", cerró el alcalde.

“NADIE MERECE VIVIR CON MIEDO”

Por su parte, el presidente Kast enfatizó que "nadie merece vivir con miedo. El crimen organizado busca siempre amenazar, intimidar y cuando lo logran, ganan, pero esta batalla no la van a ganar. Lo hemos dicho y lo hemos reiterado con distintas autoridades, que estamos aquí para mejorarles la calidad de vida a las personas. Lo que hoy día los vecinos, no solo de San Bernardo, sino a lo largo de todo Chile, piden es más seguridad".

"En eso estamos trabajando, impulsando distintos cuerpos legales, con debates legítimos, pero queremos poner la atención sobre este tema. Por eso, bienvenido a los debates, sea de la Agenda ACOT, sea de distintas reformas constitucionales", agregó.

El mandatario también destacó que "hemos visto ahora que se revirtió la decisión de un juez, que solicitó el traslado de criminales de la cárcel de La Laguna de vuelta a su zona de confort. La Corte de Apelaciones (de Iquique) revirtió esa decisión, y nos parece correcto que se refuerce a quien corresponde, que es a Gendarmería de Chile"

Luego, recalcó que "ninguna autoridad merece ser amenazada por el crimen organizado, y se van a encontrar con el Estado, con toda la fuerza del Estado para encontrar, poner a disposición de los tribunales, y ojalá condenar a largo tiempo a aquellos que osen amenazar a una autoridad o a un vecino".

"Alcalde, vamos a estar ahí, junto a usted, junto a los vecinos, y junto a cualquier autoridad y a cualquier vecino, en cualquier comuna, porque esto se ha dado también con otras autoridades. Insisto, los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los van a condenar. Esta batalla la vamos a ganar. Chile no merece vivir lo que se está viviendo hoy día. Puede que nos tome un tiempo, sí, pero lo vamos a lograr. Esa es la tranquilidad que le quiero dar, alcalde, que va a contar con nosotros, que va a contar con el Estado de Chile", enfatizó el mandatario.

Finalmente, Kast valoró el trabajo realizado por el Ministerio Público y las policías en la recaptura del sujeto señalado como responsable del plan.

"Usted reconoce la labor que ha realizado la Fiscalía, que han realizado las policías. Porque ese delincuente que se fugó de una cárcel, fue capturado y volvió a donde tenía que estar, a la cárcel. Hemos ido encontrando a muchos prófugos, vamos a seguir tras ellos, y los vamos a encontrar a todos, uno por uno. Esta batalla la vamos a ganar", cerró el Presidente Kast.

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