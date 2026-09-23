Presidente de la UDI apunta a la oposición por rechazo a reforma que extendía plazo de detención para expulsiones administrativas

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó el rechazo en la Cámara de Diputados de la denominada “reforma migratoria”, la cual no fue aprobada por la falta de un voto.

El proyecto del Gobierno que fue rechazado buscaba extender el plazo de detención de migrantes para las expulsiones administrativas.

En conversación con Agricultura, el diputado sostuvo que "el problema acá no es un voto, no es las Segpres, acá los que ahora tienen que dar razón de por qué no votaron son las personas de la oposición, incluso habiendo comprometido su voto a favor".

“Ayer hubo diputados de oposición que hablaron en la sala a favor del proyecto y que después no votaron. La Segpres no puede estar, en mi opinión, llevando de la mano”, manifestó.

Asimismo, criticó que “esto debería haber sido apoyado unánimemente en el Congreso, debió haber sido con cero votos en contra, porque es de sentido común, es algo obvio, parte de las promesas y algo que cualquier chileno entiende”.

También señaló que "empezar a pedir explicaciones a las Segpres, ver por qué faltó un voto, se puede hacer y evidentemente que quizás esto se podría haber aprobado, pero lo que a mí me resulta realmente impactante es que al final se empiezan a sacar la careta aquellas personas que siempre estuvieron a favor de la migración irregular".

El legislador apuntó a “aquellos que defendían la migración irregular y que decían que la migración era un derecho y que uno no debía de ninguna manera limitarlo y se empiezan a sacar la careta y a votar en contra de este tipo de proyectos que son de toda lógica”.

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