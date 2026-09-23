Chile y Australia acuerdan avanzar hacia una Asociación Estratégica con foco en la minería, conexión digital y el Pacífico Sur

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, acordó con la canciller australiana, Penny Wong, iniciar el camino hacia una Asociación Estratégica entre Chile y Australia.

La cancillería indicó que "este acuerdo marca una nueva etapa en una relación construida sobre valores y principios compartidos, que hoy se proyecta hacia una cooperación más profunda en ámbitos de interés común".

“Con Australia compartimos valores, una visión del mundo y la intención de una mayor integración”, destacó Pérez Mackenna.

Durante el encuentro, los ministros destacaron el importante rol de las inversiones mineras y su potencial de expansión, así como la histórica conexión digital que ambos países liderarán mediante el Cable Humboldt en el Pacífico Sur y la candidatura de Chile a la sede de BBNJ.

“Tenemos gran potencial para robustecer nuestra cooperación en el ámbito minero, para continuar mejorando prácticas en esta industria, promover la inversión, y colaborar como productores de minerales críticos, elementos esenciales para el desarrollo tecnológico. También contamos una relación histórica con el océano y una posición clave hacia el Pacífico, que sin duda nos une”, agregó el ministro.

Con esta decisión, Chile y Australia buscan profundizar sus vínculos y proyectar conjuntamente su liderazgo en el Pacífico Sur, transformándose en puentes hacia sus respectivas regiones.

(Imagen: @Minrel_Chile)

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