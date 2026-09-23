Chile y Australia acuerdan avanzar hacia una Asociación Estratégica con foco en la minería, conexión digital y el Pacífico Sur

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con la canciller australiana, Penny Wong y destacaron el importante rol de las inversiones mineras y su potencial de expansión, así como la histórica conexión digital que ambos países liderarán mediante el Cable Humboldt en el Pacífico Sur.
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, acordó con la canciller australiana, Penny Wong, iniciar el camino hacia una Asociación Estratégica entre Chile y Australia.
La cancillería indicó que "este acuerdo marca una nueva etapa en una relación construida sobre valores y principios compartidos, que hoy se proyecta hacia una cooperación más profunda en ámbitos de interés común".
“Con Australia compartimos valores, una visión del mundo y la intención de una mayor integración”, destacó Pérez Mackenna.
Durante el encuentro, los ministros destacaron el importante rol de las inversiones mineras y su potencial de expansión, así como la histórica conexión digital que ambos países liderarán mediante el Cable Humboldt en el Pacífico Sur y la candidatura de Chile a la sede de BBNJ.
“Tenemos gran potencial para robustecer nuestra cooperación en el ámbito minero, para continuar mejorando prácticas en esta industria, promover la inversión, y colaborar como productores de minerales críticos, elementos esenciales para el desarrollo tecnológico. También contamos una relación histórica con el océano y una posición clave hacia el Pacífico, que sin duda nos une”, agregó el ministro.
Con esta decisión, Chile y Australia buscan profundizar sus vínculos y proyectar conjuntamente su liderazgo en el Pacífico Sur, transformándose en puentes hacia sus respectivas regiones.
(Imagen: @Minrel_Chile)
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