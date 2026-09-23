Senador Edwards califica de "crítica" la situación económica de Chile: "Esto hay que tomarlo muy seriamente"

El senador independiente, Rojo Edwards, se refirió a la situación económica en el país, afirmando que esta es "crítica".

Al respecto, manifestó que “tenemos alto desempleo, relativamente alta inflación y bajo crecimiento, esto es un cocktail para tener problemas”.

Añadió que “la proyección de crecimiento de este año acaba de ser bajada a un máximo de 0,75%. Chile hace no tantos años crecía al 5% o al 7%, diez veces más. Estamos creciendo menos que la tasa de crecimiento de la población”.

Para el parlamentario, uno de los principales problemas es el desempleo, el que aclaró llega al 9,5%. Sin embargo, explicó que “las medias esconden situaciones” como, por ejemplo, la de “las mujeres menores a 24 años que tienen un 26% de desempleo”. “Hay un problema en el empleo, en el crecimiento y esto hay que tomarlo muy seriamente”, sostuvo, junto con hacer un llamado a “avanzar en la agenda de productividad”, ya que “a pesar de las malas cifras para este año, por lo menos en boca del Banco Central, estas para el próximo año mejoran un poco”.

“Ojalá que no entremos en recesión, pero lo importante para eso es que se hagan reformas ahora”, dijo.

Consultado por la situación de Chile con Argentina en torno a la soberanía del Estrecho de Magallanes, el político e ingeniero civil industrial, calificó el hecho como “absolutamente inaceptable”.

“Chile tiene que ser súper claro, no solo con el decreto 457, tiene que ser totalmente claro respecto a la narrativa de la existencia de una boca y ningún chileno debe hablar de la boca del Estrecho de Magallanes, los chilenos hablamos del límite”, sostuvo.

A partir de esta situación, enfatizó en que “las relaciones entre Chile y Estados Unidos tenemos que mantenerlas”, ya que “si Estados Unidos se acerca más a otros países, también puede alterar los propios equilibrios que existen en Latinoamérica”.

“Creo tremendamente inoportuno interpelar a un canciller, en el contexto de una negociación con un aliado estratégico y en el contexto de esta discusión con un vecino muy importante, con quien hemos tenido 200 años de paz”, declaró.

Para el senador, la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, fijada para el próximo 28 de septiembre en la Cámara de Diputadas y Diputados, responde a una falta de “altura de miras”.

“Debilitar hoy día o intentar debilitar al canciller es una mala idea, pero preguntarle de materias sensibles, de relaciones estratégicas, me parecería tremendamente poco juicioso para nuestro país”, manifestó.

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