Presidente Kast se toma la tradicional fotografía oficial con su gabinete en Cerro Castillo antes de su primera Cuenta Pública

El Presidente José Antonio Kast se tomó la foto oficial con sus ministros en Cerro Castillo antes de trasladarse al Congreso Nacional para la primera Cuenta Pública de su gobierno.

En esta oportunidad, solo 22 secretarios de Estado -no 25- participaron en la actividad oficial, debido a que tres de ellos tienen la condición de biministros.

Se trata de Claudio Alvarado, titular de Interior y de la Secretaría General de Gobierno; Daniel Mas, de Economía y Minería; y de Louis de Grange, de Transportes y Obras Públicas.

Posteriormente, el Mandatario abordó el Ford Galaxie para trasladarse al Congreso Nacional para entregar su mensaje a la nación ante del Congreso Pleno.

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