Presidente Kast se reunió con el alto mando de la FACh para abordar las capacidades, proyectos y desafíos de la institución

El Presidente José Antonio Kast realizó una visita al Cuartel General de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), ubicado en el rdificio Comodoro Arturo Merino Benítez, en la Base Aérea Cerrillos.

Tras los honores por parte de la unidad de formación en el frontis del edificio institucional, el Jefe de Estado fue recibido por el Comandante en Jefe de la Institución, General del Aire, Hugo Rodríguez González, acompañado por integrantes del Alto Mando Institucional.

En la sala de consejo, el Mandatario asistió a una exposición sobre la FACh, donde se abordaron las capacidades, proyectos y desafíos de la institución.

Durante la actividad, Kast estuvo acompañado por el Ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros Tocornal, y por los Subsecretarios de Defensa y para las Fuerzas Armadas, Rodrigo Álvarez Aguirre y Christian Bolívar Romero, respectivamente.

Posteriormente las autoridades se trasladaron al Centro Espacial Nacional (CEN), corazón del Sistema Nacional Satelital, donde recorrieron sus dependencias y laboratorios y recibieron una actualización detallada sobre los avances en materia de soberanía espacial, procesamiento de datos satelitales, desarrollo de tecnología e innovación.

Al término de la visita, el Ministro de Defensa Nacional señaló que además de conocer las capacidades de defensa de la soberanía de la Fuerza Aérea, en esta visita al Centro Espacial Nacional junto al Presidente de la República “hemos conocido a su equipo y todos los avances que se está haciendo en el tema aeroespacial y en el tema científico y la integración del mundo público con el mundo privado”.

“Fue un honor ver todo el trabajo que se está haciendo con harta tecnología, que va a permitir generar avances importantes en transmisión de datos, en comunicaciones, en seguridad para el país y también herramientas útiles para el mundo privado, en esta nueva combinación de la Fuerza Aérea con toda la ciudadanía”, sostuvo.

(Imagen: Fuerza Aérea de Chile)

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