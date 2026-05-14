Presidente Kast sale al paso de críticas por "metáfora" sobre migrantes y se corrige: "Quizás la palabra era hipérbole"

En el marco de su gira por la región de Atacama, el Presidente José Antonio Kast salió al paso de los cuestionamientos tras apuntar que su promesa de sacar del país a 300.000 migrantes irregulares durante el primer día de su mandato fue “una metáfora”.

“Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a que expulsar a 300 mil migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil migrantes, creo que entendió mal el mensaje”, dijo en la ceremonia de conmemoración de los 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Frente a las críticas, el Mandatario señaló desde Caldera que "quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. Uno cuando está en una exposición pública puede juzgar que un término no el más apropiado quizás, pero todos entienden”.

Añadió que “el ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo. Ven los aviones que han salido y que van a ir regularmente saliendo con inmigrantes irregulares, ven el cierre de la frontera y que hoy día hay mucho menos ingresos clandestinos, ven cómo los migrantes voluntariamente están dejando el país, y eso una vez que logremos ordenar todo lo que es migraciones, ustedes van a ver cómo esto empieza a fluir”.

Además, el jefe de Estado cuestionó nuevamente a la administración anterior del expresidente Gabriel Boric.

“Pero claro, cuando tenemos un stock de carpetas que quedaron sin firmar, cuando tenemos una cantidad de solicitudes sin procesar y vemos el sistema de digitalización y cruce de datos, primero tenemos que ordenar eso para hacer todo el cruce de datos que viene y también en algún momento plantearle al Parlamento reformas legislativas”, señaló.

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