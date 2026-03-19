Presidente Kast remueve al director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena por negarse a retirar decretos de compra de tierras

La salida de Álvaro Morales se concretó mediante la facultad de Alta Dirección Pública, tras rechazar retirar tres procesos desde Contraloría. En su reemplazo, surgen nombres vinculados a la centroderecha, mientras el exdirector defendió su gestión y aseguró haber actuado conforme al mandato legal del organismo.
El Presidente José Antonio Kast decidió remover al director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Álvaro Morales Marileo, por negarse a retirar de Contraloría tres decretos de compra de terrenos.
La salida se concretó mediante el mecanismo de Alta Dirección Pública, en virtud de la facultad que permite al Ejecutivo -la "bala de plata"- designar directamente hasta 12 jefes de servicio durante los primeros tres meses de gestión.
Es en este sentido, dos nombres aparecen como principales candidatos para asumir la dirección de Conadi: Richard Caifal e Ignacio Malig, ambos vinculados a la centroderecha y con experiencia en gobiernos anteriores.
Ambos se reunieron recientemente con la ministra de Desarrollo Social para abordar el futuro del organismo.
Morales, abogado y exfiscal del organismo, había asumido la dirección en junio de 2024, incluyendo un período de subrogancia.
Reconoció que su perfil político no era compatible con la nueva administración y aceptó la decisión: “Me voy con la frente en alto y con la convicción de que se ordenó con criterios de justicia la lista de espera en materia de aplicabilidad y restitución territorial. Cerramos una administración con más de 260 aplicabilidades, de las cuales tenemos ya ejecutadas compras por 25.696 hectáreas que benefician a 2.593 familias”.
Relató que, tras el cambio de mando, recibió instrucciones de retirar tres carpetas ingresadas a Contraloría con procesos de compra de tierras realizados entre enero y marzo de 2025.
“Me solicitaron retirar tres carpetas de Contraloría con procesos de compra de tierras que habíamos ingresado entre enero y marzo de este año, instrucción que me negué a cumplir, dado que la misión de Conadi es un mandato legal”, explicó.
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