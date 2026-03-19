Presidente Kast remueve al director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena por negarse a retirar decretos de compra de tierras

El Presidente José Antonio Kast decidió remover al director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Álvaro Morales Marileo, por negarse a retirar de Contraloría tres decretos de compra de terrenos.

La salida se concretó mediante el mecanismo de Alta Dirección Pública, en virtud de la facultad que permite al Ejecutivo -la "bala de plata"- designar directamente hasta 12 jefes de servicio durante los primeros tres meses de gestión.

Es en este sentido, dos nombres aparecen como principales candidatos para asumir la dirección de Conadi: Richard Caifal e Ignacio Malig, ambos vinculados a la centroderecha y con experiencia en gobiernos anteriores.

Ignacio Malig: presidente regional de Evópoli, fue director nacional de Conadi entre 2019 y 2022 y ejerció como seremi de Justicia entre 2018 y 2019.

Richard Caifal: abogado independiente, miembro de Enama, exgobernador de Cautín (2019-2021) y exintendente subrogante en 2020. También postuló a la Convención Constitucional en 2021 y al Core en 2023.

Ambos se reunieron recientemente con la ministra de Desarrollo Social para abordar el futuro del organismo.

ACEPTÓ LA MEDIDA

Morales, abogado y exfiscal del organismo, había asumido la dirección en junio de 2024, incluyendo un período de subrogancia.

Reconoció que su perfil político no era compatible con la nueva administración y aceptó la decisión: “Me voy con la frente en alto y con la convicción de que se ordenó con criterios de justicia la lista de espera en materia de aplicabilidad y restitución territorial. Cerramos una administración con más de 260 aplicabilidades, de las cuales tenemos ya ejecutadas compras por 25.696 hectáreas que benefician a 2.593 familias”.

Relató que, tras el cambio de mando, recibió instrucciones de retirar tres carpetas ingresadas a Contraloría con procesos de compra de tierras realizados entre enero y marzo de 2025.

“Me solicitaron retirar tres carpetas de Contraloría con procesos de compra de tierras que habíamos ingresado entre enero y marzo de este año, instrucción que me negué a cumplir, dado que la misión de Conadi es un mandato legal”, explicó.

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