Presidente Kast reitera que puede avanzar "a través de algunos decretos" si el Congreso no aprueba el proyecto de reconstrucción

Desde San José de Costa Rica, donde asiste a la investidura de la mandataria electa Laura Fernández, el Presidente José Antonio Kast afirmó que se puede seguir gobernando por decreto, en caso de que finalmente no se apruebe el proyecto de reconstrucción nacional, como advirtió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Es una buena noticia que se haya aprobado la idea de legislar en la Comisión de Hacienda. Se estableció un plazo inicial para presentar indicaciones. Efectivamente, las indicaciones se pueden presentar hasta el momento de la votación, pero creo que sería razonable que el lunes todas las fuerzas políticas puedan presentar las indicaciones para hacer un comparado y ver cuáles son las propuestas o cuáles son las situaciones donde se deba dirigir votando”, dijo el mandatario en un punto de prensa en la capital costarricense.

También dijo que espera que la aprobación "se replique en la votación de las indicaciones y también en la sala y que podamos avanzar rápidamente. Creo que Chile no resiste la espera de la baja de inversión, las altas tasas de desempleo. Por lo tanto, el llamado es a que haya un debate claro pero rápido para poder implementar estas medidas que favorecen el crecimiento".

"Si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando. Y hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, y no se pasan a llevar las facultades del Parlamento, pueden ser administradas por el Gobierno a través de algunos decretos, siempre y cuando no pasemos a llevar al Poder Legislativo. Nunca intentaríamos hacer algo así", añadió Kast.

“¿Se puede esto mejorar a través de la legislación? Por supuesto, hay modificaciones que requieren trámite legal, eso no lo vamos a desconocer jamás, pero los gobiernos siguen gobernando con las herramientas legales que tienen y dentro de las herramientas legales y constitucionales que tiene un gobierno están los decretos”, reiteró.

En ese sentido, mencionó que “en temas ambientales nosotros podemos presentar a través de decretos distintos reglamentos. Estos van a través de un decreto que tiene toma de razón. En temas económicos también hay distintas áreas desde el Ministerio de Economía al Ministerio de Hacienda. Ustedes han visto la cantidad de decretos”.

“De hecho, esto fue una discusión que se dio el año recién pasado en campaña cuando yo dije que el Parlamento era muy importante, pero que también existían los decretos. Y todos los gobiernos, y después de ese debate amplio en la ciudadanía, se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos. Por lo tanto, yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que le corresponden a un gobierno”, cerró.

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