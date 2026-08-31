Presidente Kast recuerda advertencias a Bachelet por candidatura a la ONU y asegura que "el tiempo nos ha dado la razón"

El Presidente José Antonio Kast abordó los cuestionamientos por el retiro del apoyo del Ejecutivo a la postulación de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, esto en medio del complejo escenario que enfrenta su candidatura.

En conversación con radio Cooperativa, el Mandatario señaló que "yo lo conversé con la expresidenta antes de asumir y le planteé mi mirada respecto de lo que podía ocurrir en la ONU, de los liderazgos que se necesitaban y ella, con legítimo derecho, dijo: 'A mí me interesa, voy a seguir y voy a ganar'. Me parece muy bien".

"Después, ya una vez electo, le comuniqué y nos reunimos de nuevo en una muy buena reunión y le volví a señalar que lo veía muy difícil", añadió el mandatario.

Asimismo, apuntó a exembajadores y promotores de la iniciativa diplomática por la controversia. "Creo que el tiempo nos ha dado la razón a nosotros y ha dejado muy descolocados a quienes más incentivaron esta postura", precisó.

Finalmente, sostuvo que "cuando alguien se ve en esa situación, le echa la culpa a quien puede. Aquí hay ciertos exembajadores que nos responsabilizan, me responsabilizan a mí y creo que los principales responsables son ellos mismos".

Cabe recordar que en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la expresidenta Bachelet quedó en el séptimo lugar, situación que ha resurgido los cuestionamientos al retiro del apoyo del Gobierno a su postulación.

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