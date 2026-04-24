Presidente Kast reconoce que hubo financiamiento público en almuerzo con excompañeros en La Moneda

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la polémica por el almuerzo que realizó en La Moneda, donde invitó a sus excompañeros de universidad.

La primera autoridad del país reconoció que la Contraloría General de la República inició una auditoría por el encuentro privado, y aseguró que su gobierno entregó toda la documentación solicitada.

Primero se refirió a esto en el marco de su participación en el Seminario Internacional del Consejo para la Transparencia. Al respecto, admitió que "uno puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento, no se va a volver a repetir".

Luego en tono de broma, el Mandatario dijo que "nadie se puede sentir invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial", lo que provocó risas entre los asistentes.

Profundizando en el valor de los controles institucionales, la autoridad subrayó la importancia de rectificar. "Uno puede enmendar y para eso es la corrección. Para eso, en el fondo, uno acoge también y agradece las fiscalizaciones. Si uno siempre actúa de la base de que una fiscalización es para mejorar algo que no estaba funcionando bien", expresó.

Para cerrar su intervención sobre este tema, el jefe de Estado hizo hincapié en las exigencias de probidad, sosteniendo que "todos debemos cumplir el mismo estándar, de hecho le hemos pedido a todos los auditores internos que se activen más aún". Con esto, apuntó a un mayor rigor en los controles internos del Ejecutivo.

Y luego, en un punto de prensa, Kast informó que funcionarios de Contraloría llegaron hasta La Moneda para recabar antecedentes sobre el polémico almuerzo. “Le hemos contestado todos los oficios de fiscalización”, indicó.

La indagación busca esclarecer si existió un eventual uso indebido de recursos fiscales en el evento. Sobre este punto, el Mandatario declaró que “en el tema del almuerzo no hubo financiamiento público, salvo por el servicio”.

Cabe recordar que, durante esta misma semana, el Presidente ya había entregado explicaciones por este caso. Fue durante el Seminario anual Latam Focus donde argumentó razones económicas y de logística, señalando que "era más barato comernos un sanguchito adentro que ir a comer un sanguchito a un restorant, porque en la movilización solo de la seguridad, era más caro que hacerlo adentro". En dicha instancia, también intentó dar por superado el episodio al agregar: "No lo voy a volver a hacer, así que no se preocupen".

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