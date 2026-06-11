Presidenta del Frente Amplio tilda de “inmorales e ilegales” los embargos a deudores del CAE y exige una solución al Gobierno

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, criticó duramente los embargos realizados a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), calificándolos como actos “inmorales e ilegales”, y emplazó al Gobierno a resolver la situación sin responsabilizar a administraciones anteriores.

En entrevista con Radio Duna, la dirigenta sostuvo que las acciones ejecutadas sobre las cuentas bancarias de los deudores constituyen una medida injustificada y especialmente perjudicial para personas de bajos ingresos.

“Los embargos realizados a las cuentas corrientes de las personas me parecen de una indolencia e inmoralidad que yo no había visto con anterioridad. Meterse a las cuentas de la gente que gana poca plata y sacárselas completa, es una cuestión que hoy en Chile es ilegal”, aseguró Martínez.

La líder frenteamplista también manifestó sus diferencias con la postura que ha adoptado el Ejecutivo respecto del sistema de financiamiento estudiantil y defendió el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES) impulsado durante el gobierno anterior.

Y aseguró que “tienen una diferencia fundamental con el Gobierno'', pues “si realmente quisiéramos pensaren la estabilidad fiscal, ya se habría aprobado el proyecto de FES que nosotros presentamos, pues el CAE es un sistema caro, malo, no solo para el país, para las instituciones de educación superior, porque supone una cantidad de recursos que es exorbitante”.

CRÍTICAS AL DISCURSO DEL GOBIERNO

Martínez cuestionó además las declaraciones del ministro Nicolás Grau Quiroz, acusándolo de entregar una visión distorsionada sobre la situación económica de quienes mantienen deudas por concepto del CAE.

“El ministro Quiroz ha tratado todo el tiempo de hablar de los deudores del CAE como si fueran unos millonarios que están tomando alcohol arriba de un yate básicamente, y eso, recordemos, tenía que ver con las personas que tenían AFP”, agregó Martínez.

En esa línea, rechazó la idea de que la mayoría de los deudores simplemente se niegue a pagar sus compromisos financieros.

Para la líder del FA no es mayoría la gente que no quiere pagar. “Yo no sé si de repente no saben a quién le están cobrando, pero han insistido muchas veces con que la gente que es deudora del CAE no quiere pagar, que esa es como la generalidad del proceso”, dijo.

Asimismo, aseguró que una parte importante de los afectados enfrenta condiciones económicas complejas.

Y agregó el dato de que cerca del 50% de los deudores del CAE ganan menos de 750 mil pesos, “y en cualquier lugar, uno sabe que, entre el arriendo, el aumento del costo de la vida, las propias decisiones que ha tomado este Gobierno, se vuelve muy difícil vivir”.

Respecto a la legalidad de los embargos, Martínez sostuvo que el procedimiento empleado por la Tesorería General de la República no corresponde a este tipo de deudas.

La frenteamplista justifica la ilegalidad del embargo en el hecho de que el mecanismo que usó la Tesorería General de la República para entrar a las cuentas corrientes “surgió para poder cobrar impuestos, no para cobrar una deuda contraída, en este caso por educación”.

La dirigente también criticó recientes declaraciones del ministro Quiroz respecto de la elección de carreras universitarias y su empleabilidad.

“Si hay esa concepción de lo que debe hacer un Gobierno frente a todas las personas que viven en el país, por lo tanto, a todos quienes ellos gobiernan, me parece que estamos equivocando el rumbo de manera bastante indolente”, aseguró.

“ELLOS SE EQUIVOCARON”

Martínez también respondió a quienes atribuyen parte del problema a los anuncios realizados por el expresidente Gabriel Boric sobre una eventual condonación del CAE.

Sobre las críticas del Gobierno que responsabilizan al expresidente Gabriel Boric por anunciar que se condonaría el CAE, Martínez dijo que "se trata todo el rato de buscar una triquiñuela para decir que la culpa es de otro" cuando fue el Gobierno actual el que ha dicho que hay que cobrar CAE “no importando la contingencia del ingreso, no importando la situación económica. Y en esa decisión se equivocaron”.

La presidenta del Frente Amplio insistió en que la actual administración debe hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones y dejar de centrar el debate en responsabilidades pasadas.

“Lo que pasó el fin de semana es demasiado grave, y creo que un ministro de Estado no puede querer permanentemente hacer de su gestión un problema de la gestión anterior, porque él es el ministro actualmente, él tiene que gobernar para todos los chilenos, y ellos se equivocaron”, aseguró.

Finalmente, llamó al ministro a buscar una solución para las personas afectadas por los embargos y reiteró sus críticas a la gestión del caso.

Y finalizó diciendo que “necesito que el ministro, que se equivocó al decirnos que todos los que adeudaban el CAE ganaban 5 millones de pesos, resuelva el problema de las cuentas corrientes de todos los chilenos que fueron saqueados por la tesorería”.

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