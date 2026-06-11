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OS9 detiene a dos imputados por amenazas de muerte y ataque a balazos contra una vivienda en La Cisterna

OS9 detiene a dos imputados por amenazas de muerte y ataque a balazos contra una vivienda en La Cisterna

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Los sujetos fueron capturados en menos de 24 horas tras una investigación que permitió incautar una pistola Glock modificada para disparar en ráfaga, además de munición y teléfonos celulares de interés para la causa.

OS9 detiene a dos imputados por amenazas de muerte y ataque a balazos contra una vivienda en La Cisterna
Jueves 11 de junio de 2026 12:33
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Personal del OS9 de Carabineros logró la detención de dos personas vinculadas a una denuncia por amenazas de muerte y disparos injustificados contra un domicilio ubicado en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana.

Los hechos se registraron durante la tarde del pasado martes 9 de junio, cuando una víctima denunció haber recibido amenazas de muerte junto a su grupo familiar. Mientras realizaba la denuncia ante Carabineros, desconocidos efectuaron disparos contra su vivienda.

A partir de estos antecedentes, personal especializado del OS9 desarrolló diligencias investigativas que permitieron gestionar, durante la misma noche, una orden judicial de entrada y registro, la que fue ejecutada durante la madrugada del 10 de junio.

Como resultado del procedimiento, los efectivos policiales lograron la detención de dos imputados en menos de 24 horas e incautaron una pistola marca Glock con su número de serie borrado, además de un cargador, munición calibre 9 milímetros y diversos teléfonos celulares de interés para la investigación.

Según informó Carabineros, el arma incautada presentaba modificaciones destinadas a aumentar significativamente su capacidad de fuego, permitiéndole efectuar disparos en modalidad automática o en ráfaga, característica que incrementa considerablemente su poder lesivo y el riesgo para la seguridad pública.

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