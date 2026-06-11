Biministro Daniel Mas pide investigar irregularidades en el Censo 2024 y apunta a posibles responsabilidades de Nicolás Grau

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó la denuncia de la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante el proceso de contratación de personal para el Censo de Población y Vivienda 2024, y sostuvo que los antecedentes deben ser investigados a fondo.

“Se trata de hechos graves ocurridos en la en la administración anterior y va a haber que investigarlo hasta la última consecuencia", aseguró Mas en entrevista con Radio Universo.

Pese a ello, la autoridad descartó cuestionamientos a los resultados del proceso censal y afirmó que la controversia se concentra en los procedimientos observados por el organismo fiscalizador.

El biministro aseguró que “los datos del Censo no se ponen en duda", sin embargo, subrayó que "efectivamente estos son hechos graves y hay que investigarlos".

Asimismo, recordó que el proceso fue diseñado y ejecutado durante la administración anterior, por lo que planteó que podrían existir responsabilidades políticas.

“El diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas", sentenció.

En esa línea, insistió en que las eventuales responsabilidades deberán ser esclarecidas una vez concluidas las investigaciones correspondientes.

Y sostuvo que “se tiene que investigar y si hay responsabilidades políticas, el ministro de Economía tiene que asumir".

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