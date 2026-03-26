Presidente Kast recibió en La Moneda a las máximas autoridades del Senado español para fortalecer la cooperación política y económica

En una instancia orientada a profundizar los vínculos diplomáticos, el Presidente José Antonio Kast, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezaron una reunión de alto nivel con el titular del Senado español, Pedro Rollán, y una comitiva parlamentaria de dicha nación.

El diálogo tuvo como eje central la búsqueda de resultados tangibles en áreas de comercio, inversión y gobernanza regional. Asimismo, se abordó la necesidad de robustecer la cooperación política y la articulación en los foros multilaterales de Iberoamérica. Es relevante destacar que España figura como uno de los inversionistas externos más potentes en Chile, con una huella significativa en sectores clave como la energía, la banca y la prestación de servicios.

Durante la jornada, el canciller Pérez Mackenna subrayó la relevancia de este nexo, afirmando que “España es un socio confiable que nos acerca a la Unión Europea y con el cual tenemos una asociación estratégica basada en afinidades históricas, culturales y políticas. Queremos seguir ampliando los lazos y la cooperación hacia nuevas áreas, en beneficio de nuestras economías y nuestras sociedades”.

La agenda bilateral también proyectó el liderazgo español en el contexto internacional, específicamente con vistas a la XXX Cumbre de Madrid 2026. En ese marco, Chile manifestó su respaldo para impulsar estrategias conjuntas frente a fenómenos globales como la migración, el crimen organizado, la seguridad y el desarrollo económico.

En la cita participaron además los vicepresidentes de la Cámara Alta española, Javier Maroto y Concepción Andreu, junto a la embajadora Laura Oroz y diversos representantes del parlamento de ese país, consolidando así un espacio de coordinación política al más alto nivel.

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