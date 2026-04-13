Presidente Kast pide unidad ante violencia extrema durante su segundo consejo de gabinete

Un emplazamiento directo a los distintos sectores políticos para hacer frente a la violencia extrema marcó la jornada de este lunes en el Palacio de La Moneda. La instancia tuvo lugar durante el segundo consejo de gabinete de la actual administración, reunión que fue liderada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, quien puso especial énfasis en el reciente episodio que afectó a la titular de Ciencia, Ximena Lincolao.

Al iniciar su intervención, el jefe de Estado dedicó palabras de respaldo a la secretaria de Estado tras el ataque sufrido. "No puedo partir sin antes mencionar la situación que vivió la ministra de Ciencia, Ximena, te quiero agradecer tu fortaleza, tu actitud frente a una situación muy compleja", fueron las declaraciones exactas del mandatario.

En esa misma línea, la máxima autoridad del país profundizó en la necesidad de mantener una postura intransigente frente a estos hechos, advirtiendo sobre los riesgos de relativizar las agresiones. Al respecto, el gobernante enfatizó: "Como dije ese día, se le pone una coma y un pero, todo lo dicho antes cae en el vacío. Aquí lo que necesitamos es que todas las personas, todas las fuerzas políticas tengan una sola forma de actuar y de plantearse frente a una violencia extrema".

El diagnóstico del Presidente sobre las últimas semanas fue categórico al repasar los graves sucesos policiales que han conmocionado al país. Durante la cita, Kast admitió que "ha sido un mes marcado por hitos de violencia muy fuertes. El asesinato de un carabinero, el asesinato de una inspectora en un colegio, y la agresión sin justificación a una ministra de Estado. Y por eso el llamado es a toda la ciudadanía, aquí esto tiene que cambiar".

Frente a este escenario, el Ejecutivo detalló las medidas concretas que se están impulsando desde el Gobierno, particularmente en el ámbito escolar. Sobre este punto, la autoridad rememoró: "En el caso de los establecimientos educacionales, esto nos obligó a ponerle una urgencia especial a un proyecto de ley que vela por la seguridad y por las escuelas protegidas".

Finalmente, respecto a la agenda de orden público y la protección de los funcionarios gubernamentales, el líder del Ejecutivo delineó los pasos a seguir. Para concluir su análisis, manifestó que "en el caso de la seguridad, hemos ido avanzando paso a paso en darle mayor equipamiento y un fortalecimiento a nuestras policías, y en el caso de los ministros y autoridades, ir planificando bien cada una de las acciones para que nunca más algo así quede impune".

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