Senador Rodolfo Carter: Ministra "Steinert tiene todavía margen de tiempo, pero no mucho más"

En una semana en que se evidenciaron tensiones al interior del oficialismo, el senador por La Araucanía Rodolfo Carter hizo un llamado a evitar los reclamos por la prensa, aunque reiteró sus críticas por lo lento que se ha avanzado en temas de seguridad.

El exalcalde de La Florida, en entrevista con El Mercurio, no niega que existen aspectos por mejorar en el Gobierno, pero cree que enfrascarse en conflictos a través de los medios de comunicación “desenfoca” de la tarea del “gobierno de emergencia”.

“Todos los gobiernos tienen un período de instalación y el gobierno de José Antonio Kast no es la excepción. Pero, además, es un gobierno que recibe un país mal administrado, que tiene cuentas públicas que han sorprendido incluso a los más pesimistas. Ahora, eso no justifica comentarios fuera de lugar, peleas en público, que desenfocan la gestión de lo que debe ser un gobierno de reconstrucción”, comentó Kast.

Consultado por las diferencias públicas que han mostrado los ministros, el parlamentario aseguró que “yo creo que, más que descoordinaciones, son estilos distintos de decir las cosas. Jorge Quiroz tiene la tarea más amarga y difícil, que es decir la verdad dolorosa a 20 millones de chilenos: que el país más exitoso de América Latina perdió su competitividad, está sobreendeudado y no tiene cómo pagar sus cuentas”.

Para Carter el ministro de Hacienda “está actuando con una honestidad intelectual que no se veía hace mucho tiempo en un ministro de Hacienda, que es transmitir noticias poco gratas, pero sobre todo, mostrar un camino de salida”.

El exalcalde se refirió a los eventuales recortes a beneficios sociales: “Ni el Presidente ni el ministro Quiroz pretenden agredir a la misma gente que los eligió. Y lo han dicho ambos: no se van a recortar beneficios sociales. Lo que sí se va a hacer es terminar con el fraude social de aquellos que se aprovechan (...). Es ordenar las finanzas de modo que los beneficios lleguen a quien los necesite”.

Carter se ha mostrado crítico con el actual Gobierno, especialmente en materia de seguridad. “En eso también estamos en el minuto 90. No hay mucho margen. Yo lo conversé con el Presidente durante la campaña. Le decía que el invierno es crítico, porque baja la cantidad de horas de luz, los delincuentes toman nota y suelen ser más rudos. Si no tenemos medidas en seguridad que impacten en la calidad de vida a partir del 21 de junio, veo muy difícil que la ciudadanía siga esperando”.



“Se está instalando el tema de seguridad. La ministra Steinert tiene todavía margen de tiempo, pero no mucho más. Y lo más relevante es que se le tiene que poner mucha energía al tema, porque por esto votó la gente. La gente puede incluso vivir con poco dinero, pero no puede vivir con miedo. Tiene que haber un golpe de timón en esto muy profundo dentro de las próximas semanas”, finalizó el senador.

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