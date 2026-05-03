Pulso Ciudadano: Aprobación a Presidente Kast cae a un 29% y desconfianza aumentó a un 53%

La aprobación del Presidente José Antonio Kast volvió a bajar, en una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano, en la cual se dio a conocer este domingo.

A días de cumplir dos meses al mando del país, la medición muestra que la aprobación del mandatario llegó a 29,1%, cuatro puntos menos desde la última encuesta el pasado 26 de abril.

La desaprobación contra el Presidente, en tanto, aumentó 2 puntos porcentuales, llegando a 55,6%.

La aprobación del gabinete ministerial también retrocede, situando en solo 24,1% quienes aprueban la labor de los ministros y ministras, mientras el 62,7% los desaprueba.

Por referencia histórica, en el mismo período del Gobierno de Gabriel Boric (abril 2022), la aprobación presidencial era de 24,2%, Kast se ubica 4,9 puntos por encima de esa referencia, pero la trayectoria descendente es similar.

Por posición política, el 65,7% de quienes se identifican con la derecha aprueba al mandatario, mientras que entre los independientes la aprobación cae al 18,1% y entre la izquierda al 7,2%.

En relación a las áreas que no se les deberían recortar presupuestos, la ciudadanía, la salud pública es el área con mayor consenso ciudadano para ser protegida (87,7%), seguida de educación (79,2%) y seguridad (70,7%). En el extremo opuesto, el aparato administrativo del Estado es señalado por el 42,9% como el área prioritaria para recortar.

Sobre la privatización de empresas del Estado, TVN es la empresa estatal con mayor apoyo relativo a su privatización (31,1%), aunque de todas formas con más rechazo (39,8%) que aprobación.

Codelco, símbolo de la minería nacional, presenta el mayor rechazo absoluto (55,1%), seguida de ENAP (54,7%) y BancoEstado (54,3%). El mensaje ciudadano es claro: las empresas estratégicas no deberían ser privatizadas.

Ante la pregunta ¿Qué tanta confianza tienes en el Presidente José Antonio Kast?, solo el 23,6% declara tener mucha confianza o confianza total, mientras el 53,4% manifiesta poca o nada de confianza, y el 23,0% restante una confianza mediana.

PURANOTICIA