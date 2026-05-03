Hombre en riesgo vital tras recibir impacto de bala en la cabeza en San Miguel

Un hombre permanece en riesgo vital tras recibir un impacto balístico en la cabeza, en un incidente ocurrido en la comuna de San Miguel y cuyas circunstancias que están siendo investigadas por equipos especializados.

El hecho quedó al descubierto cerca de las 00:46 horas de este domingo, cuando personal de Carabineros apostado en el Hospital Barros Luco reportó el ingreso de un paciente con una herida de bala a la altura de uno de sus ojos.

La víctima, un hombre de 31 años de nacionalidad extranjera, llegó al recinto asistencial minutos antes siendo trasladado por vecinos en una motocicleta.

Además de la lesión principal, presentaba una herida en una de sus piernas, que preliminarmente habría ocurrido durante el traslado.

Según el testimonio de testigos, momentos previos al hallazgo escucharon una discusión en la vía pública, seguida de entre cuatro y cinco disparos, además de gritos.

Al salir a verificar la situación, encontraron al afectado tendido en el suelo, con una grave lesión en la cabeza y signos evidentes de sangrado. Ante la demora de una ambulancia, optaron por trasladarlo por sus propios medios hasta el centro asistencial.

De forma preliminar, una de las líneas investigativas apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado a una deuda de dinero, según relataron los propios testigos.

Asimismo, indicaron haber visto a un sujeto vestido de negro como presunto autor de los disparos, quien tras el ataque habría huido en un vehículo que lo esperaba en las inmediaciones.

Por instrucción del Ministerio Público, encabezado por el fiscal Sebastián Gana, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios Sur y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile.

Entre las diligencias en desarrollo se contempla el levantamiento de cámaras de seguridad, la fijación fotográfica del sitio del suceso y el resguardo del lugar por parte de personal policial.

PURANOTICIA