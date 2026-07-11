Presidente Kast pide al Partido Republicano respaldar acuerdos para impulsar reformas

A cuatro meses de iniciar su mandato, el Presidente José Antonio Kast aprovechó el consejo general del Partido Republicano para delinear el rumbo político de su administración y convocar a su sector a respaldar una estrategia basada en la responsabilidad, el diálogo y la búsqueda de acuerdos que permitan concretar las principales reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Frente a más de un centenar de militantes, el Mandatario reconoció que el escenario parlamentario obliga a construir alianzas más amplias para sacar adelante las iniciativas del gobierno. En ese contexto, señaló que la representación legislativa de su sector "no da para que nosotros solos hagamos todos los cambios (...) Eso lo logramos con una masa crítica en el parlamento mucho más grande. Entonces, nuestra misión es generar la convicción en los otros de que nosotros tenemos la razón".

En esa línea, sostuvo que será necesario generar entendimientos tanto con fuerzas afines como con sectores de centro e incluso de oposición. "Necesitamos convencer a algunas personas de otros partidos del centro democrático, como radicales, la DC, PPD, el Partido Socialista, que tengan esa misma visión de país, que estamos trabajando todos por tener más trabajo, una calidad de vida mejor, cuidar la infancia", afirmó.

El jefe de Estado enfatizó que esta estrategia no implica abandonar los principios que dieron origen al proyecto republicano. "Nos tocó ser gobierno. Eso requiere responsabilidad, requiere disciplina, requiere lealtad, requiere generosidad y lo que yo siempre pido es confianza", expresó.

Asimismo, pidió respaldo a las decisiones que ha adoptado su administración, asegurando que muchas de ellas responden a una planificación de largo plazo. "Requerimos que confíen en que las decisiones que estamos tomando, aunque a veces no nos vean, tiene un fin mucho más que en el corto plazo, en el mediano y el largo plazo. Hay muchas decisiones que a veces a lo lejos no se entienden (...) nos quedan muchos días por delante".

Durante su intervención también abordó el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional, reconociendo las dificultades políticas que ha enfrentado. "Estamos avanzando. No ha sido nada fácil, porque hay una disputa política e ideológica gigantesca. Nosotros esperamos que nos vaya bien y que avancemos por el bien de los chilenos. Para tener más trabajo que va a estar si hay más inversión", indicó.

La seguridad ocupó un lugar central en su discurso. Kast destacó las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado y reforzar la protección de establecimientos educacionales, asegurando que el país se prepara para una etapa decisiva en esta materia.

"Chile va a marcar un hito en contra de lo que es el crimen organizado", afirmó, agregando que esta tarea requerirá fortalecer el trabajo de Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas.

En ese contexto, advirtió que las acciones del gobierno podrían generar reacciones de las organizaciones criminales. "Chile está levantando la voz, Chile está golpeando la mesa, que no les va a salir gratis. ¿Y eso va a traer consecuencias? Claro que va a traer, nosotros vamos a tener que enfrentarlo con el mismo rigor y fuerza que se requiere", sostuvo.

Al cierre de su intervención, el Presidente resumió su proyecto político bajo los conceptos de "Paz, protección y patria", destacando que su administración privilegiará decisiones responsables por sobre aquellas orientadas únicamente a mantener altos niveles de aprobación.

"Frente a la popularidad o la responsabilidad, voy a actuar con responsabilidad. Y puede que en esta materia estemos la mitad de acuerdo, la mitad no y en otros temas va a ser igual, pero va el momento en que yo tenga que tomar una decisión que quizás a muchos no les va a gustar, pero es mirando un poco más allá", manifestó.

Finalmente, Kast llamó a proyectar el trabajo del gobierno con una visión de futuro. "Ahí se va a definir el futuro de Chile y ese futuro de Chile se construye hoy día. No se construye en marzo del 2028 y esa es la mirada a la cual le invito a sumarse. Vamos recién en cuatro meses, después de las crisis que hemos tenido, la guerra, el desempleo, la falta de crecimiento. Es muy difícil ver un resultado y hemos mostrado resultados increíbles", concluyó.

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