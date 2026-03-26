Presidente Kast nombra por “bala de plata” a Fernando Riveros como nuevo Superintendente de Salud

Mediante un decreto supremo, el presidente José Antonio Kast designó al abogado Fernando Riveros Vidal como el nuevo Superintendente de Salud. El nombramiento se realizó utilizando el mecanismo de la "bala de plata", facultad que permite la designación de autoridades sin necesidad de una postulación por el Sistema de Alta Dirección Pública.

La nueva autoridad ya se presentó oficialmente en las dependencias de la institución, donde realizó un recorrido para saludar a los funcionarios. Riveros cuenta con un extenso vínculo con el organismo, habiendo ejercido como abogado jefe de la Fiscalía de la Superintendencia de Isapres entre 1992 y 1996, y como jefe del Departamento de Control y Fiscalización entre 1996 y 2000.

Posteriormente, entre los años 2000 y 2005, se desempeñó como fiscal de la misma institución. En una etapa posterior, entre 2011 y 2014, volvió a ocupar el cargo de fiscal de la Superintendencia de Salud, aunque en esa ocasión el puesto fue obtenido a través de un concurso del Sistema de Alta Dirección Pública.

Desde el Ejecutivo destacaron que su designación busca retomar un sello técnico en la conducción del organismo, resaltando su especialización en regulación y fiscalización. Durante su trayectoria, Riveros participó en la elaboración de legislación clave para el sistema chileno, como la ley que creó las Garantías Explícitas en Salud (GES).

Fernando Riveros es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con diplomados en Derecho Administrativo Económico, Gestión de Servicios, Alta Dirección Pública y Derecho Procesal Civil, entre otras especializaciones.

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