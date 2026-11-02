Presidente Kast llega a España para iniciar gira europea: aeronave de la FACh presentó problemas en sus frenos

Este lunes, el Presidente José Antonio Kast, junto a la delegación oficial chilena, aterrizó en Madrid a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Sin embargo, el arribo estuvo marcado por momentos de tensión, luego de que el avión presentara un problema técnico en sus frenos tras tocar tierra. Según informó T13, Bomberos y técnicos de la Base Aérea trabajaron en el lugar para solucionar el desperfecto, mientras que la delegación de prensa permaneció varada en la losa a la espera de una solución.

Tras descender de la aeronave, el mandatario ofreció un punto de prensa para dar inicio formal a sus actividades oficiales en Europa. En la instancia, Kast no hizo referencia al desperfecto técnico y centró sus declaraciones en la importancia estratégica de la gira y el fortalecimiento de las relaciones internacionales.

"Es una gira breve pero con visión de estado para fortalecer los lazos y relaciones internacionales con España e italia, que son dos países que invierten de manera muy importante en nuestra nación y genera un vínculo con la comunidad europea con la cual tenemos muy buenas relaciones y esperamos seguir teniéndola en intercambio comercial, sociales y de educación", declaró Kast.

En cuanto a la agenda oficial, el itinerario contempla durante los próximos días reuniones bilaterales de alto nivel con el Rey Felipe VI y diversas autoridades españolas. Posteriormente, la comitiva chilena viajará a Italia, donde sostendrá encuentros de trabajo con la primera ministra Giorgia Meloni y el Papa León XIV.

La delegación nacional está integrada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich; los ministros José García Ruminot y Francisco Pérez Mackenna; además de la primera dama, María Pía Adriasola, quienes acompañan al jefe de Estado en esta gira por Europa.

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