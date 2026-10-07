Pérez Mackenna responde a embajador Judd por Estrecho de Magallanes: "No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía"

El canciller Francisco Pérez Mackenna respondió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien durante su participación en el evento anual del Día del Comercio Global se refirió al Estrecho de Magallanes y a la relación entre ambos países.

“Si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces también tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros”, señaló el diplomático estadounidense en el evento anual organizado por la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV).

Consultado por estas palabras desde el Congreso, el ministro de Relaciones Exteriores fue enfático en defender la soberanía chilena sobre el territorio.

“El Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía, así lo hemos venido haciendo por 200 años”, aseguró.

Agregó que “estamos aquí para defender nuestra soberanía y lo vamos a hacer siempre. Así que el Estrecho de Magallanes, le repito, siempre fue, es y será chileno”.

En relación a la posibilidad de que se llame la atención al embajador estadounidense, el canciller respondió que “es algo que obviamente vamos a tener que evaluar”, aunque precisó que primero quiere “ver el detalle” de lo dicho por Judd.

Requerido por las relaciones entre Chile y Estados Unidos tras las declaraciones del diplomático, Pérez Mackenna sostuvo que “las relaciones con Estados Unidos son históricas, siempre han sido buenas y eso no va a cambiar con esto”.

Asimismo, al ser consultado por los dichos de Judd sobre eventuales pretensiones de Argentina respecto de la Antártica y sobre la situación de los límites, el ministro fue tajante.

“Tenemos nuestra soberanía perfectamente definida y sabemos defenderla. Tenemos tratados que así lo establecen, hemos visto también declaraciones del presidente argentino en Chile, justamente reconociendo nuestra soberanía sobre el Estrecho de Magallanes”, finalizó.

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