Diputado Venegas condena dichos de Javier Olivares contra Bachelet y Matthei y llama a que sean "rechazados por todos los sectores"

El diputado Nelson Venegas (PS) rechazó las declaraciones del diputado Javier Olivares contra Michelle Bachelet y Evelyn Matthei.

El parlamentario del Partido de la Gente (PDG) invitó a la expresidenta a “seguir los pasos" de la exalcaldesa de Providencia enseñando a cocinar.

Estos dichos se produjeron luego de que la exmandataria abriera la posibilidad de una candidatura a un tercer período presidencial.

"Cualquier cosa que mantenga lo más alejada posible de la política y a la señora Bachelet le va a servir al país (…). Ojalá que se vaya a su casa y que disfrute a sus nietos (…). Ella es la culpable de los grandes problemas que tiene la patria”, indicó.

Añadió que "ella plantó la semilla en la educación, en la reforma tributaria y en tantos problemas que hoy día arrastramos los chilenos“.

Por último, sostuvo que “le deseo mucha suerte; podría seguir los mismos pasos de la señora Matthei, cocinar y hacer unas buenas cazuelas para enseñarle a la gente”, cerró.

Al respecto, el legislador socialista indicó que "las declaraciones emitidas por el diputado Olivares contra la expresidenta Bachelet y contra Evelyn Matthei deben ser rechazadas tajantemente por todos los sectores. En política todos podemos tener posiciones distintas pero hay ciertas cosas que son intolerables porque constituyen un retroceso en derechos adquiridos a través de la civilización. Son conquistas adquiridas por las mujeres pero también por la cultura propiamente tal".

Agregó que, "de manera tal que no podemos permitir ninguna atisbo de declaraciones de esta naturaleza. Tienen que ser cortadas de raíz. Insisto, acá todos podemos tener posiciones políticas distintas pero cuando hablamos de las conquistas, de los derechos, de la integridad, del respeto a las mujeres, en este caso toda declaración de esta naturaleza debería ser absolutamente rechazada por todo el mundo".

Finalmente, planteó que "yo llamo respetuosamente al diputado Olivares que rectifique esta opinión y que al menos le pida disculpas no a la presidenta Bachelet ni a Evelyn Matthei porque ella están lo suficientemente curtidas en términos políticos por la propia experiencia que han tenido, sino que principalmente porque constituyen un peligro respecto de los derechos de las mujeres".

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