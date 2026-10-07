Diputada Santelices renuncia al Partido Republicano y se integra como independiente a la bancada UDI

La diputada Macarena Santelices decidió renunciar al Partido Republicano y confirmó que continuará su labor como independiente, pero integrándose a la bancada de la UDI.

La exalcaldesa de la comuna de Olmué se presentó el 2025 como candidata a diputada por el distrito 12 en representación de Republicanos y fue electa con 23.737 votos.

La legisladora informó que "he tomado la decisión de renunciar al Partido Republicano y continuar mi labor parlamentaria como independiente”.

Además, afirmó que “no me voy con rencores ni buscando culpables”, y sostuvo que busca recuperar mayor autonomía para representar con libertad a los que la eligieron.

La exministra de la Mujer durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera recalcó que “mis convicciones no cambian. Seguiré defendiendo con la misma fuerza la seguridad, la libertad, la familia y el servicio público”.

Luego recordó sus vínculos con la UDI, partido en el que comenzó su militancia en 1995 y del que se alejó en 2021. “Políticamente nací y me formé en la UDI, una escuela que marcó profundamente mi vocación de servicio”, manifestó.

PURANOTICIA