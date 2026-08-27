Presidente Kast hizo un llamado a aprovechar los precios "increíbles" de los mineales en cumbre de Sonami

El Presidente José Antonio Kast participó este jueves en la inauguración de la primera Cumbre de la Minería organizada por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), realizada en el Centro de Convenciones Metropolitan Santiago.

La jornada, que reúne a cerca de 800 representantes de la pequeña, mediana y gran minería, empresas proveedoras, universidades, centros de estudios y autoridades nacionales e internacionales, busca consolidarse como un nuevo espacio permanente de articulación público-privada para el sector.

La Cumbre también apunta a fortalecer el liderazgo de Chile en la agenda minera regional, integrar a los distintos segmentos de la industria y proyectar el desarrollo del sector para los próximos 20 años.

El Mandatario destacó que "son cerca de 300 mil personas las que hoy día trabajan directamente en la minería. Ese es un capital enorme. Son cerca de un millón de personas, que hoy día constituye casi el 10% de la fuerza laboral que está relacionada con la minería. Uno de cada nueve chilenos está vinculado a la minería. Mineros incluso que vienen de la zona sur, que también genera algún tema de conflicto y dicen, ¿por qué traen gente del sur? Por eso, necesitamos más y mejores establecimientos educacionales para capacitar en todo esto en el norte las personas".

A su vez, entatizó que "nosotros queremos darles la confianza a los inversionistas, a los chilenos, de que van a invertir en algo seguro, de que van a haber reglas claras, de que va a haber certeza y que va a haber sostenibilidad tanto en el desarrollo del proyecto minero, como en el cuidado del medio ambiente y en la seguridad para los trabajadores de la minería. Se partió diciendo la seguridad es lo más importante para nosotros. Tenemos que partir ahí, desde las personas. Nuestras instituciones tienen que estar a la altura".

Además, remarcó la necesidad de aprovechar los altos precios que registran los minerales. “El precio que hoy día tienen los minerales es increíble, en cobre, litio, oro, plata y hierro (...) Es una tremenda oportunidad que tenemos ahí y tenemos que ver cómo la aprovechamos y deja atrás esos discursos de que Chile es solo extractivista”.

El Presidente agregó que "el mundo está viviendo, y lo señalaban acá, una transición increíble, energética, tecnológica, ahí está la electromovilidad, ahí está la inteligencia artificial, las energías limpias. Nosotros tenemos todo, tenemos el agua, tenemos los minerales, tenemos infraestructura, y tenemos un país maravilloso que se ha ido ordenando y enfocando en las cosas que son importantes".

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