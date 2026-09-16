Ministerio de Salud emite Alerta Alimentaria por Listeria en queso mantecoso laminado marca Matthei

El Ministerio de Salud, con el objetivo de resguardar la salud de la población, emitió una Alerta Alimentaria por Listeria en queso mantecoso laminado marca Matthei tras detectarse la presencia del microorganismo.

La muestra inicial del producto fue tomada en el marco del proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos en la región Metropolitana, y de acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio de la Seremi, se detectó la presencia de Listeria.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, no consumirlos.

Producto involucrado en la alerta:

Queso mantecoso laminado formato 250g marca MATTHEI. Lote: 2262907 AM, Fecha de elaboración: 31-08-2026 y Fecha de vencimiento: 01-03-2027.

La Autoridad Sanitaria informó que se encuentra ejecutando y coordinando diversas medidas en el marco de esta alerta, entre las que destacan la notificación de la muestra no conforme al elaborador y la inspección a la instalación de elaboración, así como las gestiones para el retiro del producto del mercado.

La Listeria monocytogenes, es un microorganismo presente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos. Es una enfermedad caracterizada generalmente por baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva. Se presenta con mayor riesgo en los grupos más vulnerables, quienes desarrollan con más frecuencia la forma invasiva de esta enfermedad:

Gestantes.

Recién Nacidos.

Pacientes con Enfermedades Crónicas e Inmunodeprimidos (Pacientes con Cáncer, Trasplantes de Órganos, Hemodiálisis o VIH).

Adultos Mayores.

Las manifestaciones iniciales pueden parecerse a un cuadro febril leve y progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. En mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves.

En el caso de haber consumido alguno de los productos del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

El Ministerio de Educación dio a conocer que esta información "está en permanente desarrollo y será actualizada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud".

PURANOTICIA