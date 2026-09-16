Presidenta de RN por salida de 37 seremis en seis meses: "Ya deja de ser un problema de instalación y pasa a ser de gestión"

La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, comentó sobre la salida de 37 seremis en los primeros seis meses del mandato del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con radio Cooperativa, la senadora sostuvo que "cuando hay una autoridad que no está en la línea del Gobierno o no está realizando su trabajo como así lo ha mandatado el ministerio, esas autoridades deben ser cambiadas y ahí creo que no existe ningún problema".

La timonel de RN apuntó a que "a seis meses, esta situación deja de ser el problema de instalación del principio y hoy pasa a ser un tema de gestión".

Asimismo, señaló que "cada vez que existan errores o problemas en las carteras de los distintos seremis, lo tienen que remover con total celeridad, ya que las funciones que cumplen los seremis son muy importantes en las regiones y, por lo tanto, ahí también tiene que haber un muy buen equipo desarrollando cada una de las tareas".

Por otro lado, Balladares se refirió a la articulación entre colectividades y mencionó que "ha sido un proceso de estos primeros seis meses, que uno puede encasillarlo como un proceso de instalación de un Gobierno nuevo, de partidos que no habíamos trabajado juntos salvo el plebiscito del 2022, y eso implica una coordinación política mayor".

La parlamentaria indicó desde su sector fueron "convocados por el Presidente José Antonio Kast a un Gobierno de unidad y de emergencia, un Gobierno que va más allá de los partidos que a él lo apoyaron en primera vuelta, incluso más allá de los partidos típicos del sector".

"Convocó ministros con distintas visiones, que no habían tenido roles públicos y que no vienen del mundo político principalmente, eso claramente genera ruidos, problemas y descoordinaciones", precisó, recalando que se trata de "un desafío en que el Gobierno tiene que poner mucho tiempo".

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