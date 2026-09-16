Diputados del PDG arremeten por “cobros fantasmas” de Enel y no descartan impulsar una Comisión Especial Investigadora

La bancada de diputados del Partido de la Gente manifestó su rechazo categórico a los cobros irregulares detectados en cuentas de electricidad de clientes de Enel, luego que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formulara cargos contra la empresa por eventuales incumplimientos asociados a medidores que registraban consumo incluso cuando las viviendas no tenían artefactos eléctricos conectados.

Según los antecedentes dados a conocer, esta anomalía afectó a más de 50 mil hogares de la región Metropolitana.

“Lo que conocimos es muy preocupante. La SEC detectó medidores de ENEL que seguían registrando consumo incluso con el interruptor general de la vivienda desconectado y estamos hablando de más de 56.000 equipos instalados", manifestó la diputada Zandra Parisi.

La parlamentaria señaló que "la pregunta es muy simple, ¿cuántas familias pudieron haber pagado por electricidad que nunca consumieron? No basta con corregirlo hacia adelante, hay que revisar las cuentas anteriores y si hubo cobros indebidos devolver cada peso que corresponda. Las familias y los chilenos necesitan transparencia, respuestas y responsabilidad".

En la misma línea, el diputado Patricio Briones sostuvo que “es inaceptable que se cobren montos fantasmas y así también montos abusivos a más de 50.000 familias de las comunas más vulnerables de este país. Estamos cansados y hacemos un llamado a la autoridad a ponerse los pantalones y a velar por la tranquilidad y el bolsillo de cada uno de los chilenos”.

Los legisladores manifestaron además su preocupación por el hecho de que la situación ya era conocida por la empresa y por el organismo fiscalizador antes de que estos antecedentes se hicieran públicos.

De acuerdo con la información entregada por la SEC, una vez conocida esta situación irregular, Enel habría realizado una nueva conexión del conductor neutro en algunos medidores, distinto al especificado por el fabricante, pese a que la Superintendencia ya había instruido a la empresa presentar y ejecutar un plan para reemplazar los equipos afectados.

Ante esta situación, el PDG anunció que tomará todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos, solicitar los antecedentes correspondientes y determinar eventuales responsabilidades administrativas o políticas.

“Desde esta diputación y así también desde la bancada del PDG vamos a oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que nos respondan fidedignamente de qué está pasando”, advirtió Briones.

En tanto, el diputado por la región de Antofagasta, Fabián Ossandón, ofició a la SEC para conocer si los medidores que presentaron anomalías en la región Metropolitana también fueron instalados en hogares de la región y exigir una fiscalización a nivel nacional.

El parlamentario afirmó que, de confirmarse la presencia de estos equipos en Antofagasta, será necesario determinar si existen familias que hayan pagado por un consumo que efectivamente no realizaron, junto con establecer las eventuales compensaciones que correspondan.

“Oficié a la SEC para saber si estos medidores también fueron instalados en nuestra región de Antofagasta y exigir una fiscalización nacional. Si se cobró por energía que las familias nunca consumieron, corresponde devolver cada peso con reajustes y compensaciones. Las familias merecen cuentas claras y cobros justos”, indicó el diputado.

Desde la bancada de diputados del Partido de la Gente no descartaron impulsar una Comisión Especial Investigadora, con el objetivo de conocer el origen de la anomalía, establecer desde cuándo era conocida por las empresas y organismos involucrados y determinar por qué los consumidores no fueron advertidos oportunamente.

PURANOTICIA