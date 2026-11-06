Presidente Kast hace gesto a ministro Rabat y lo invita al izamiento de la Gran Bandera Bicentenario

El Presidente José Antonio Kast recibió en La Moneda al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y lo invitó a la ceremonia de izamiento de la Gran Bandera Bicentenario.

El Mandatario regresó a las 07:30 horas al país tras su gira por Europa, acompañado de la primera dama María Pía Adriasola, el canciller Francisco Pérez Mackenna, el ministro José García Ruminot y el resto de la delegación.

A las 08:00 horas, recibió honores de parte de la Guardia de Palacio de La Moneda y a las 12:00, encabezó en la Plaza de la Ciudadanía el izamiento de la Gran Bandera Bicentenario, en el marco del mes de aniversario de Gendarmería de Chile.

Previamente, el secretario de Estado se mostró en La Moneda junto a Rabat rumbo a la ceremonia, mientras conversaban distendidamente.

Este hecho se produce en medio de la polémica que envuelve al secretario de Estado por la rebaja de condenas a abusadores de menores de edad.

Además, la oposición presentará una acusación constitucional contra el titular de la cartera de Justicia, mientras que los partidos oficialistas han criticado la conformación política del Gobierno, haciendo un llamado a engrosar las filas del gabinete.

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