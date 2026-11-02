Presidente Kast fue condecorado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

El Presidente José Antonio Kast recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, impuesta por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una ceremonia realizada en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol.

A su llegada, el Mandatario, acompañado de la Primera Dama, María Pía Adriasola, y de la delegación oficial, fue recibido por Díaz Ayuso y saludó a los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Posteriormente, firmó el Libro de Honor de la Comunidad de Madrid en el Salón Canalejas y sostuvo un encuentro con la autoridad regional.

Tras recibir la condecoración, el jefe de Estado señaló que "esta medalla no la recibe una persona, la recibe nuestra nación, Chile. Un país que está a más de 10 mil kilómetros de aquí, en el otro extremo del mundo. Un país unido al pueblo español por una lengua, como señala usted, por una historia y por valores comunes".

"Ningún chileno que llega a Madrid se siente un extranjero y eso se explica por lo que Chile y España comparten de hace ya cinco siglos. Llegaron hace muchos siglos, y sus descendientes contribuyeron a organizar la República, con un sentido del orden y el trabajo que Chile todavía reconoce", añadió.

El jefe de Estado señaló que "nuestro Gobierno tiene una convicción clara: La seguridad es el primer deber del Estado. Cuando el Estado no cumple ese deber, no pagan los que tienen más, pagan precisamente los más vulnerables, aquellos que tienen menos".

"Sin seguridad no hay orden, sin orden no hay paz, y sin paz no hay libertad. Esa libertad es la que permite levantarse cada día, cada mañana para trabajar, abrir un negocio, invertir sin miedo. Y es la que convierte el esfuerzo en prosperidad. Defender esa herencia es también defender esa libertad. En eso España ha sido un socio de confianza. Es el quinto inversionista en Chile. Esperamos que sean pronto el cuarto, porque vamos recuperando la seriedad, el estado de derecho y la confianza", añadió.

Cabe señalar que la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid es un reconocimiento honorífico que el Gobierno regional otorga a representantes extranjeros, jefes de Estado y figuras internacionales de relevancia, como muestra del reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños hacia los representantes de otros países y los máximos dignatarios de organismos internacionales.

(Imagen: @PresidenteKast)

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