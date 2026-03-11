Presidente Kast participará en acto de conmemoración por el aniversario número 35 del asesinato de Jaime Guzmán

Transcurridos 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, la UDI prepara una jornada de homenaje que contará con la presencia del Presidente José Antonio Kast, quien en sus primeros años de vida política militó en ese partido y mantuvo cercanía con su ideólogo y fundador.

El programa contempla dos momentos: en la mañana del 1 de abril, a las 09:30 horas, se realizará una romería en el Cementerio General de Santiago. Más tarde, a las 19:30 horas, se celebrará una misa en la parroquia de los Santos Ángeles Custodios, en Providencia, oficiada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali.

Con estas actividades, la colectividad busca recordar la figura de Guzmán y reforzar su legado político, en una ceremonia que tendrá como uno de sus asistentes principales al actual mandatario.

Jaime Guzmán Errázuriz fue asesinado por una célula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), la tarde noche del 1 de abril de 1991, a la salida del Campus Oriente de la Universidad Católica, lugar donde dictaba la cátedra de derecho constitucional a estudiantes de esa carrera.

