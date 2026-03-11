Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Presidente Kast participará en acto de conmemoración por el aniversario número 35 del asesinato de Jaime Guzmán

Presidente Kast participará en acto de conmemoración por el aniversario número 35 del asesinato de Jaime Guzmán

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

En sus primeros años de vida política, el Mandatario militó en la UDI y mantuvo cercanía con su ideólogo y fundador.

Presidente Kast participará en acto de conmemoración por el aniversario número 35 del asesinato de Jaime Guzmán
Miércoles 11 de marzo de 2026 23:38
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Transcurridos 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, la UDI prepara una jornada de homenaje que contará con la presencia del Presidente José Antonio Kast, quien en sus primeros años de vida política militó en ese partido y mantuvo cercanía con su ideólogo y fundador.

El programa contempla dos momentos: en la mañana del 1 de abril, a las 09:30 horas, se realizará una romería en el Cementerio General de Santiago. Más tarde, a las 19:30 horas, se celebrará una misa en la parroquia de los Santos Ángeles Custodios, en Providencia, oficiada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali.

Con estas actividades, la colectividad busca recordar la figura de Guzmán y reforzar su legado político, en una ceremonia que tendrá como uno de sus asistentes principales al actual mandatario.

Jaime Guzmán Errázuriz fue asesinado por una célula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), la tarde noche del 1 de abril de 1991, a la salida del Campus Oriente de la Universidad Católica, lugar donde dictaba la cátedra de derecho constitucional a estudiantes de esa carrera.

PURANOTICIA

Cargar comentarios