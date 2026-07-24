Presidente Kast firma indicaciones para modernizar la carrera de Carabineros y fortalecer la institución

El presidente José Antonio Kast encabezó este viernes la firma de las indicaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera para los futuros ingresos a Carabineros de Chile y fortalecer la gestión de la institución.

La iniciativa contempla cinco ejes principales destinados a reforzar el funcionamiento de Carabineros. Entre ellos, el aumento del estipendio para los alumnos de la institución, el fortalecimiento de los incentivos para la permanencia del personal, la incorporación de funcionarios civiles para desempeñar labores administrativas y liberar efectivos para funciones operativas, un plan de renovación del equipamiento de seguridad y tecnología, y la implementación de un sistema de control de gestión para optimizar el despliegue policial en terreno.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó el rol que ha desempeñado Carabineros en la protección de la ciudadanía, especialmente en medio del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país.

“Fueron ustedes, nuestros Carabineros de Chile, los que sostuvieron con patriotismo y lealtad la seguridad de nuestra nación. En todo momento, incluso ahora que estamos sufriendo con este temporal, la seguridad del país nunca estuvo en duda, porque junto con rescatar a personas y comunicar a personas aisladas, ustedes se vieron resguardando la seguridad de nuestra patria”, señaló.

Asimismo, Kast afirmó que la propuesta del Ejecutivo busca reconocer la labor de los funcionarios policiales durante toda su carrera, más allá de incentivos económicos puntuales.

“No venimos a plantear un bono, no, venimos a saldar una deuda que va mucho más allá de un bono. Es reconocer desde el inicio de la vocación hasta el término de la carrera, el reconocimiento que les tiene la patria. A quienes entran a la escuela de formación los vamos a reconocer y también vamos a retribuir, como corresponde esa vocación y ese esfuerzo y sacrificio que realizan, dejando sus hogares, viajando a largas distancias para poder formarse y ser buenos servidores públicos”.

FORTALECER EL TRABAJO POLICIAL

Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que el objetivo del Ejecutivo no solo es incrementar el número de efectivos, sino también mejorar su preparación, equipamiento y protección jurídica.

“No queremos solamente más carabineros. Los queremos mejor preparados, mejor equipados y mejor protegidos. Por eso, el Gobierno ha presentado un paquete legislativo y ha puesto urgencias para avanzar en reglas claras y robustas sobre el uso de la fuerza, resguardar la Ley Naín-Retamal frente a algunos que quieren desproteger a nuestras policías, y dar urgencias a las RUF para fortalecer la protección jurídica de quienes actúan conforme a la ley. Acá se ve quien está del lado del orden y del bien, y quien del lado de la excusa, de la relativización”.

El proyecto responde a la disminución de la dotación policial registrada en los últimos años y busca fortalecer la capacidad operativa de Carabineros para enfrentar las demandas en materia de seguridad pública.

En ese marco, el Gobierno proyecta detener la caída de la dotación al término de 2027, aumentar progresivamente el número de efectivos en los años siguientes y mejorar la eficiencia operativa mediante nuevas herramientas tecnológicas y de gestión.

La actividad se desarrolló en la Plaza de la Constitución y contó con la participación del biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro de Seguridad, Martín Arrau; el ministro Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; subsecretarios de Gobierno, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, además de parlamentarios, autoridades regionales, alcaldes y representantes de partidos políticos.

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