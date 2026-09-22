Senado despacha a ley proyecto que resguarda datos de vehículos policiales para facilitar operativos de inteligencia

El Senado despachó a ley el proyecto que ofrece una solución legislativa a los problemas detectados con la información de las placas patentes de las policías, actualmente disponibles para toda persona a través del uso de diversas aplicaciones.

Según lo precisado por el senador Iván Flores, quedará bajo resguardo la información de los vehículos destinados a modalidades de agente encubierto o agente revelador, como aquellos destinados a actividades de inteligencia y contrainteligencia.

Se establece que el Registro Civil deberá resguardar la información registral usando identidades, antecedentes registrales e historiales ficticios.

El legislador explicó en el debate que “actualmente el acceso a aplicaciones que permiten saber cuándo un vehículo es policial están disponibles para todas las personas y el uso de ellas por parte de las bandas es común, afectándose el éxito de numerosos operativos; son aplicaciones gratuitas y algunas pagadas. De hecho, se ha detectado que han sido usadas por estas mafias para realizar seguimiento a policías, arriesgándose incluso la posibilidad de emboscadas de efectivos”.

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