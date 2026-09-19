Presidente Kast encabezó su primera Parada Militar 2026 en el Parque O'Higgins

Con el tradicional “cacho de chicha” y un esquinazo de cueca protagonizado también por integrantes de instituciones uniformadas, comenzó este sábado la Parada Militar 2026 en la elipse del Parque O’Higgins.

Minutos antes de las 12:00 horas, el Presidente José Antonio Kast llegó al lugar a bordo del tradicional Ford Galaxie para encabezar por primera vez, en calidad de Mandatario, la ceremonia conmemorativa del Día de las Glorias del Ejército.

Tras su llegada, integrantes del Club de Huasos Gil Letelier fueron los encargados de ofrecerle el tradicional “cacho de chicha”, uno de los actos que anteceden cada año al comienzo del desfile militar.

Luego llegó el turno de la cueca. El esquinazo de esta edición tuvo una particularidad, ya que entre las parejas que participaron hubo representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ejército y la Armada, además de Gendarmería, que se incorporó por primera vez a esta instancia.

La presentación dio paso posteriormente al protocolo para iniciar oficialmente el desfile. Cerca de las 12:10 horas se solicitó al Presidente Kast la autorización correspondiente para comenzar la Parada Militar 2026.

La ceremonia de este año contempla el despliegue de aproximadamente 10.206 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, además de novedades como la participación de Gendarmería en el desfile y el retorno de la PDI.

De esta manera, las tradiciones vinculadas a las celebraciones de Fiestas Patrias volvieron a anteceder el despliegue de las distintas instituciones que participan de la ceremonia en el Parque O’Higgins.

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