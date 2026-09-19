Fiestas Patrias "intensas": Ministro Arrau reporta cuatro homicidios durante las últimas 24 horas

A la espera de las cifras definitivas que serán conocidas este lunes, el Gobierno entregó un primer balance de las condiciones de seguridad que han marcado las celebraciones de Fiestas Patrias, periodo en el que se contabilizaron cuatro homicidios durante las últimas 24 horas.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sostuvo que las jornadas han requerido una importante labor de las policías pese a tratarse de un periodo festivo más breve. “Si bien fueron unas Fiestas Patrias algo más cortas, en lo policial intensas”, afirmó.

Según explicó la autoridad, el número de víctimas podría llegar a cinco debido a que una persona permanece internada en estado grave. No obstante, llamó a esperar el cierre de las celebraciones y la consolidación de los antecedentes antes de establecer comparaciones con años anteriores.

“Todavía es muy temprano para decir que ha habido un alza respecto a años anteriores en este tipo de hechos”, sostuvo.

Entre los episodios registrados se encuentra el homicidio de un adolescente de 16 años en La Pintana, quien murió luego de ser atacado a disparos. Su hermano mayor también resultó herido y permanece hospitalizado. Las circunstancias del hecho son investigadas por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

Arrau señaló que existen antecedentes sobre situaciones que podrían haber ocurrido antes de la balacera, aunque recalcó que serán las diligencias investigativas las que deberán determinar la dinámica y las responsabilidades en el ataque.

Otro de los casos abordados por la autoridad ocurrió en Rengo, Región de O'Higgins, donde un joven murió luego de ser atacado con un arma cortante al interior de una fonda durante las celebraciones. La investigación de este hecho, indicó el ministro, se encuentra “bastante más avanzada” que la correspondiente al caso de La Pintana, aunque evitó entregar mayores detalles mientras continúan las diligencias.

En materia preventiva, Arrau destacó el refuerzo de la presencia policial durante las festividades. Según señaló, hubo “más carabineros y más policías desplegados en las calles, fiscalizando preventivamente las fondas”.

Los operativos también permitieron detectar fondas que funcionaban de manera irregular o ilegal, mientras que otras actividades fueron impedidas antes de comenzar debido a que no cumplían con las condiciones de seguridad exigidas.

Respecto de los episodios violentos ocurridos durante las jornadas, el ministro sostuvo que responden a diferentes circunstancias, entre ellas hechos asociados a “pasadas de cuenta” y situaciones relacionadas con actividades delictuales.

El tránsito constituye otro de los puntos que serán considerados en el balance definitivo. A diferencia de los homicidios, donde Arrau llamó a esperar las cifras consolidadas, la autoridad señaló que se ha observado un aumento de los siniestros viales durante estas Fiestas Patrias.

Durante las celebraciones se han desarrollado miles de controles vehiculares, en los que también se han registrado detenciones de personas que conducían bajo los efectos del alcohol o las drogas.

“La primera responsabilidad es de cada uno de nosotros en la prevención, en la prudencia en lo que es accidentes del tránsito y también en la preocupación en lo que es seguridad”, enfatizó Arrau.

El balance definitivo de seguridad de estas Fiestas Patrias será dado a conocer este lunes, una vez finalizadas las celebraciones y consolidados los antecedentes policiales a nivel nacional.

PURANOTICIA