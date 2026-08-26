Presidente Kast encabeza puesta en marcha del Fogaes ampliado y nuevo subsidio a la tasa hipotecaria para comprar viviendas

El Presidente José Antonio Kast encabezó la promulgación del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) ampliado y del nuevo subsidio tramo 4.000 en el marco de la norma que extiende y fortalece el subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios y la garantía estatal Fogaes para la compra de la primera vivienda.

Desde el proyecto DS19 Viento Norte y Sur, ubicado en Ciudad Parque Bicentenario de Cerrillos, el Mandatario manifestó que "Chile pasa a ser un país de propietarios, no un país de arrendatarios. No un país de vivienda precaria. Esa meta se perdió por mucho tiempo, para las familias en Chile era prácticamente imposible adquirir una vivienda".

"Sobre todo, los jóvenes, el mayor porcentaje de chilenos que quieren postular a una casa y no pueden, son jóvenes. Porque no alcanza la liquidación de sueldo para lo que me pide el banco, porque mi sueldo no es tan alto, o porque estoy en un nivel donde no puedo postular a un crédito bancario y tengo que postular a que el Estado me dé un beneficio", agregó el jefe de Estado.

Entre las principales novedades de la ley destacan la ampliación de la cobertura del programa, que aumenta de 50 mil a 80 mil los subsidios disponibles; el incremento del valor máximo de las viviendas elegibles, desde 4.000 a 6.000 UF; y la extensión de la vigencia de ambos beneficios por 12 meses adicionales, hasta el 31 de mayo de 2028.

El Fogaes estará disponible para las personas a partir de septiembre de este año, mediante una licitación administrada por BancoEstado en la que participarán entidades financieras reconocidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

De acuerdo con el último reporte del Administrador Fogaes, al 7 de agosto se contabilizan 41.668 solicitudes de créditos con subsidio a la tasa a nivel nacional, de las cuales 32.683 ya han sido formalizadas. De estas, 10.320 corresponden a familias con subsidio habitacional del Minvu. Actualmente más de 11 mil familias con este beneficio se encuentran en la etapa final del proceso para hacerlo efectivo.

A ello se suma el nuevo subsidio tramo 4.000, que estará disponible en noviembre de 2026 a través de un llamado especial con 5.000 cupos, y que permitirá adquirir viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF (hasta 4.500 UF en las zonas extremas de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes, la Provincia de Palena y la Isla de Chiloé).

Este beneficio contempla un aporte del Minvu de 400 UF y exige un ahorro mínimo de 200 UF, pudiendo complementarse con el Fogaes y el subsidio a la tasa hipotecaria.

PURANOTICIA