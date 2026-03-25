Presidente Kast en medio de la tensión por el alza de los combustibles refuerza que las medidas tomadas "son duras"

Desde el Regimiento de Logística N°3 Victoria en La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast volvió a referirse al alza de los combustibles.

“Seguimos avanzando en el tema de ordenar todas las cuentas públicas para que nadie tenga duda de que nuestra decisión es mejorar la calidad de vida, mejorar las posibilidades de inversión en nuestra patria, y pedirle a cada chileno que nos ayude, que nos colabore con estas medidas que son difíciles, no son fáciles, pero que tenga la certeza que siempre vamos a hablar con la verdad”, señaló.

Y agregó que “la verdad da una libertad enorme en política, y por mucho tiempo hay políticos que buscaban una línea más populista que la línea de la verdad, y eso nos permite mirar siempre de frente a cualquier vecino y decir las cosas por su nombre”.

En la instancia, el mandatario agradeció “al Congreso porque ha decidido aprobar la prórroga del estado de excepción que le hemos solicitado. El ministro de Defensa, la ministra de Seguridad, el ministro del Interior, todos están muy contentos de poder tener un tiempo para ir tomando el control de la situación”.

“También agradecer en esta instancia a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras policías que han realizado una labor impresionante en este tiempo, no exenta de dificultades, no exenta de herramientas legales que si bien han avanzado en la protección de los servicios que ellos prestan, aún queda mucho por hacer en temas de equipamiento, en temas de bienestar, en temas de cómo ellos pueden cumplir sus roles en cada una de las zonas donde prestan servicios a la patria”, agregó.

El jefe de Estado aseguró que “no olvidamos a las víctimas del terrorismo y que se va a hacer justicia, y vamos a seguir y vamos a impulsar todo el trabajo para encontrar a quienes son responsables de la destrucción de bienes materiales y de haber tomado la vida compatriotas nuestros”.

PURANOTICIA