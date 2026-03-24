Presidente Kast dice que alza de combustibles es "una medida dura" y afirma que "no podíamos pedir un préstamo"

Mientras inspeccionaba las obras del Puente Chacao en la región de Los Lagos, el Presidente José Antonio Kast volvió a referirse al alza en los precios en los combustibles.

En la oportunidad, aseguró que “no podíamos pedir un préstamo” y detalló algunas medidas “para paliar ese efecto en las familias más vulnerables y en la clase media”

“El tema del alza de los combustibles, como lo señalé hoy por la mañana y lo manifestó también ayer el ministro de Hacienda, es un tema mundial que nos afecta en un momento donde tenemos una crisis fiscal evidente en Chile”, partió señalando el Mandatario, quien estuvo acompañado en la visita inspectiva por el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

Agregó que “teníamos que ser muy responsables en lo que íbamos a hacer porque no podíamos pedir un préstamo para financiar un subsidio que finalmente todos sabemos que iba a tener que pagarse e iba a generar unas condiciones económicas difíciles, aún más difíciles para nuestra nación”.

“Como tenemos claro que es una medida dura, es una medida compleja, buscamos todas las maneras de paliar ese efecto para las familias más vulnerables y para la clase media”, aseguró.

“¿Y dónde queremos poner nuestro esfuerzo? En el tema del transporte, del transporte público mayor y del transporte público menor, taxis y colectivos (…) hemos señalado que necesitamos la colaboración del Congreso para generar un bono, un subsidio especial provisional de seis meses o mientras dure la contingencia, para ir en colaboración a cada uno de los conductores, a cada uno de los taxistas y colectiveros”, explicó el jefe de Estado.

Añadió que “respecto del transporte mayor, lo que hemos fijado es el tema de la tarifa para la región Metropolitana, pero que ello también lleva aparejado lo que se conocía como el fondo espejo, pero enfocado a la mantención de la tarifa a nivel regional”.

“Eso es un tema que está todavía en estudio, revisión, tenemos que ver cómo se va a aplicar en la práctica, pero lo que queremos es que vaya al transporte de pasajeros”, precisó el Presidente.

Finalmente, aseguró que “el cómo concretarlo lo vamos a ir revisando, estudiando con la seriedad que corresponde el tema en los próximos días”.

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